Οι κλασικές λεπτές τηγανίτες είναι από εκείνες τις συνταγές που δείχνουν απλές, αλλά θέλουν λίγη προσοχή στο ψήσιμο. Με λίγα υλικά, ένα καλό αντικολλητικό τηγάνι και λίγη υπομονή, μπορείς να φτιάξεις αφράτες, λεπτές τηγανίτες που ταιριάζουν υπέροχα με ζάχαρη και λεμόνι.

Υλικά

120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 πρέζα αλάτι

2 αυγά ελευθέρας βοσκής

210 ml γάλα

6 κουταλιές της σούπας κρύο νερό

1 κουταλιά της σούπας φυτικό λάδι

λίγο ανάλατο βούτυρο για το τηγάνισμα

Για το σερβίρισμα, προαιρετικά

ζάχαρη άχνη ή ψιλή ζάχαρη

χυμός λεμονιού

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το αλάτι. Κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο και σπάμε μέσα τα αυγά.

Σε μια κανάτα ανακατεύουμε το γάλα με το κρύο νερό. Χτυπάμε τα αυγά μαζί με το αλεύρι και προσθέτουμε σταδιακά το μείγμα γάλακτος και νερού, ανακατεύοντας μέχρι να έχουμε έναν λείο χυλό, με υφή σαν αραιή κρέμα.

Προσθέτουμε το λάδι, ανακατεύουμε και, ιδανικά, αφήνουμε το μείγμα να ξεκουραστεί για 30 λεπτά.

Ζεσταίνουμε πολύ καλά ένα αντικολλητικό τηγάνι και προσθέτουμε ένα μικρό κομμάτι βούτυρο. Μόλις λιώσει, ρίχνουμε μία κουτάλα από τον χυλό και γυρίζουμε γρήγορα το τηγάνι ώστε να καλυφθεί ομοιόμορφα η βάση.

Ψήνουμε για 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό, μέχρι η κάτω πλευρά να πάρει ελαφρύ χρώμα. Γυρίζουμε προσεκτικά την τηγανίτα με σπάτουλα και ψήνουμε για λίγα δευτερόλεπτα ακόμη από την άλλη πλευρά.

Μεταφέρουμε την τηγανίτα σε πιάτο, τη σκεπάζουμε με αντικολλητικό χαρτί και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσει ο χυλός.

Σερβίρισμα

Σερβίρουμε τις τηγανίτες ζεστές, πασπαλισμένες με ζάχαρη και λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού.

Καλή απόλαυση!