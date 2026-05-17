Τα κρουασάν δεν είναι μόνο για γλυκές απολαύσεις. Εδώ γίνονται μια λαχταριστή αλμυρή πρόταση, ιδανική για brunch, εύκολο μεσημεριανό ή ένα διαφορετικό βραδινό. Με ζαμπόν, τσένταρ, μουστάρδα και μια πλούσια κρέμα αυγών, ψήνονται στον φούρνο μέχρι να γίνουν αφράτα, ζουμερά και υπέροχα χρυσαφένια.

Υλικά

Βούτυρο, για το άλειμμα του σκεύους

6 κρουασάν

6 κουταλάκια του γλυκού μουστάρδα με κόκκους

6 φέτες χοντροκομμένο ζαμπόν

150 γρ. ώριμο τσένταρ, τριμμένο

3 αυγά

100 ml κρέμα γάλακτος

200 ml γάλα

½ κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρυδο

Θαλασσινό αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

5 γρ. φρέσκο σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C ή στους 160°C στον αέρα. Βουτυρώνουμε ένα πυρίμαχο σκεύος περίπου 18×26 εκ.

Με ένα μαχαίρι ψωμιού κόβουμε τα κρουασάν οριζόντια στη μέση, χωρίς όμως να τα χωρίσουμε εντελώς. Αλείφουμε το εσωτερικό κάθε κρουασάν με ένα κουταλάκι μουστάρδα.

Βάζουμε μέσα σε κάθε κρουασάν από μία φέτα ζαμπόν και μοιράζουμε ισόποσα το τριμμένο τσένταρ. Στη συνέχεια, τοποθετούμε τα κρουασάν στο βουτυρωμένο σκεύος με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω.

Σε μια κανάτα ή ένα μπολ σπάμε τα αυγά και τα χτυπάμε ελαφρά. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, το γάλα, το μοσχοκάρυδο, λίγο αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ενωθούν τα υλικά.

Περιχύνουμε τα κρουασάν με το μείγμα αυγών και τα αφήνουμε για περίπου 5 λεπτά, ώστε να απορροφήσουν την κρέμα. Αν χρειαστεί, πιέζουμε ελαφρά τα κρουασάν μέσα στο υγρό.

Ψήνουμε για 18 με 20 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθεί η κρέμα και να πάρουν τα κρουασάν ωραίο χρώμα.

Βγάζουμε το σκεύος από τον φούρνο, πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο σχοινόπρασο και σερβίρουμε αμέσως.

Καλή απόλαυση!