Αν θέλεις ένα πρωινό που να είναι εύκολο, χορταστικό και να σε περιμένει έτοιμο στο ψυγείο, αυτές οι σοκολατένιες overnight oats με κομπόστα φρούτων είναι ό,τι πρέπει. Η σοκολάτα δίνει πλούσια γεύση, ενώ τα φρούτα φέρνουν τη φρεσκάδα και μια γλυκόξινη ισορροπία που κάνει τη διαφορά.

Υλικά

Για την κομπόστα φρούτων

300 γρ. κατεψυγμένα ανάμεικτα καλοκαιρινά φρούτα του δάσους

25 ml χυμό λεμονιού

3 κ.σ. σιρόπι σφενδάμου ή μέλι ρευστό

Για τα σοκολατένια overnight oats

160 γρ. νιφάδες βρόμης ή βρόμη χωρίς γλουτένη

2 κ.σ. σπόρους chia

40 γρ. άγλυκο κακάο σε σκόνη

1 κ.γ. πάστα βανίλιας ή εκχύλισμα βανίλιας

190 γρ. γιαούρτι τύπου ελληνικό ή φυτική εναλλακτική

345 ml γάλα πλήρες ή φυτικό

6 κ.σ. σιρόπι σφενδάμου ή μέλι ρευστό

40 γρ. ανάμεικτους σπόρους, όπως ηλιόσπορους, κολοκυθόσπορους ή σουσάμι, για το σερβίρισμα, προαιρετικά

Εκτέλεση

Ετοιμάζεις πρώτα την κομπόστα

Βάζεις σε ένα μικρό κατσαρολάκι τα φρούτα, τον χυμό λεμονιού και 25 ml νερό. Τα αφήνεις να σιγοβράσουν σε μέτρια φωτιά για 5 με 7 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν, αλλά να μη διαλυθούν τελείως. Κατεβάζεις από τη φωτιά, προσθέτεις το σιρόπι σφενδάμου ή το μέλι και ανακατεύεις. Αφήνεις την κομπόστα να κρυώσει και μετά τη βάζεις στο ψυγείο.

Ετοιμάζεις το μείγμα της βρόμης

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύεις τη βρόμη, τους σπόρους chia, το κακάο και τη βανίλια. Προσθέτεις το γιαούρτι, το γάλα και το σιρόπι σφενδάμου ή το μέλι. Ανακατεύεις πολύ καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά.

Σκεπάζεις το μπολ και το βάζεις στο ψυγείο όλο το βράδυ ή για τουλάχιστον 6 ώρες, μέχρι το μείγμα να πήξει.

Πώς σερβίρεται

Αν το σερβίρεις σε μπολάκια, μοιράζεις το μείγμα της βρόμης και από πάνω προσθέτεις την κομπόστα. Τελειώνεις με λίγους ανάμεικτους σπόρους, αν θέλεις.

Αν προτιμάς βαζάκια, θα χρειαστείς 3 βάζα των 300 ml. Βάζεις 3 με 4 κουταλιές επιδόρπιο από το μείγμα της βρόμης και από πάνω 2 με 3 κουταλιές από την κομπόστα. Επαναλαμβάνεις τις στρώσεις και τελειώνεις με κομπόστα στην κορυφή. Οι σπόροι μπαίνουν λίγο πριν το σερβίρισμα για να μείνουν τραγανοί.

Μικρό tip

Αν σου αρέσουν τα πιο γλυκά πρωινά, μπορείς να αυξήσεις λίγο το μέλι ή το σιρόπι. Αν πάλι θέλεις πιο έντονη σοκολατένια γεύση, πρόσθεσε λίγο έξτρα κακάο, αλλά με μέτρο για να μη βγει πικρό.

Καλή απόλαυση!