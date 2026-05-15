Λος Άντζελες: 370 εκ. ευρώ για την μεγαλύτερη Έπαυλη των ΗΠΑ!

Στο Λος Άντζελες, εκεί όπου η υπερβολή θεωρείται σχεδόν καθημερινότητα, μια νέα καταχώρηση στην αγορά ακινήτων κατάφερε να κάνει ακόμα και τους μεσίτες των billionaires να σηκώσουν το φρύδι. Μια τεράστια έπαυλη στο Bel Air βγήκε προς πώληση έναντι 400 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή περίπου 370 εκατομμυρίων ευρώ, και ήδη χαρακτηρίζεται ως η ακριβότερη κατοικία που έχει παρουσιαστεί δημόσια στην αμερικανική αγορά. Το ακίνητο είναι γνωστό ως «Crown Jewel» του Λος Άντζελες και, ειλικρινά, δύσκολα μπορείς να το αποκαλέσεις απλώς “σπίτι”. Περισσότερο θυμίζει ιδιωτικό resort για ανθρώπους που δεν θέλουν απλώς πολυτέλεια αλλά έναν εντελώς απομονωμένο κόσμο φτιαγμένο αποκλειστικά για εκείνους.

Μια ιδιωτική πολιτεία πάνω από το Bel Air

Η έπαυλη βρίσκεται σε οικόπεδο περίπου 32.000 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένη σε ύψωμα με θέα σχεδόν παντού. Από το Bel Air Country Club και το κέντρο του Λος Άντζελες μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό και το φαράγγι, η θέα 360 μοιρών είναι από μόνη της κομμάτι της “τιμής”.

Και κάπου εδώ αρχίζεις να καταλαβαίνεις γιατί τα 400 εκατομμύρια δεν ακούγονται τελείως τυχαία. Στην αγορά των ultra luxury ακινήτων, η ιδιωτικότητα και η θέα κοστίζουν σχεδόν περισσότερο από τα ίδια τα τετραγωνικά.

39 υπνοδωμάτια και τρεις πισίνες γιατί προφανώς μία δεν αρκεί

Το συγκρότημα απλώνεται σε περίπου 6.500 τετραγωνικά μέτρα κατοικήσιμων χώρων και χωρίζεται ανάμεσα στην κύρια κατοικία και έναν τεράστιο ξενώνα.

Συνολικά διαθέτει 39 υπνοδωμάτια και 59 μπάνια.

Η βασική κατοικία φτάνει τα 4.600 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει 10 υπνοδωμάτια αλλά και 13 δωμάτια προσωπικού. Ο ξενώνας από την άλλη λειτουργεί σχεδόν σαν δεύτερο ξενοδοχείο, με έξι υπνοδωμάτια, δέκα δωμάτια προσωπικού, ιδιωτικό γυμναστήριο και δική του πισίνα.

Επίσης υπάρχουν τρεις συνολικά πισίνες, εξωτερικοί χώροι dining, cabanas, γήπεδο τένις και ειδικό pavilion για αγώνες και προπονήσεις.

Το “wellness” εδώ αποκτά άλλη διάσταση

Αυτό που πραγματικά κάνει το ακίνητο να μοιάζει περισσότερο με private club δισεκατομμυριούχων είναι οι παροχές ευεξίας και ασφάλειας.

Το συγκρότημα διαθέτει πλήρες spa με ζεστές και κρύες πισίνες, σάουνες, αίθουσες μασάζ, salon ομορφιάς, studio pilates και πολυτελές γυμναστήριο με χειροποίητες δερμάτινες λεπτομέρειες στους τοίχους.

Υπάρχουν ακόμη ειδικοί χώροι αποθήκευσης έργων τέχνης, δωμάτια ασφαλείας αλλά και μηχάνημα ακτίνων Χ για ιδιωτικές ιατρικές εξετάσεις. Γιατί κάπου σε αυτό το επίπεδο πλούτου, η λογική του “φεύγω από το σπίτι για μια εξέταση” μάλλον θεωρείται χάσιμο χρόνου.

Η είσοδος θυμίζει κινηματογραφική σκηνή

Η διαδρομή μέχρι την έπαυλη έχει μήκος περίπου 450 μέτρα και περιβάλλεται από φράχτες και εισαγόμενα φυτά που δημιουργούν πλήρη απομόνωση από την πόλη. Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη. Μπαίνεις μέσα και ο υπόλοιπος κόσμος εξαφανίζεται.

Και μπορεί όλο αυτό να ακούγεται εξωφρενικό, αλλά η αγορά αυτών των ακινήτων δεν αφορά πλέον μόνο το real estate. Είναι θέμα status, ιδιωτικότητας και επίδειξης δύναμης. Ένα είδος “σύγχρονου παλατιού” για τους ελάχιστους που μπορούν να ζουν έξω από κάθε κανονικό μέτρο σύγκρισης.

Ένα project που κόστισε όσο μια μικρή αυτοκρατορία

Οι σημερινοί ιδιοκτήτες φέρεται να έχουν επενδύσει περισσότερα από 350 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε δέκα χρόνια. Το αρχικό οικόπεδο αγοράστηκε το 2010 έναντι 35 εκατομμυρίων δολαρίων και στη συνέχεια προστέθηκαν γειτονικές εκτάσεις, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος γης πάνω από τα 70 εκατομμύρια.

Η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2018 και οι ιδιοκτήτες έζησαν εκεί για περίπου οκτώ χρόνια. Αν τελικά η πώληση κλείσει κοντά στην τιμή που ζητείται σήμερα, η συγκεκριμένη έπαυλη μπορεί να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ.

Και κάπως έτσι, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι ψάχνουν σπίτι με “λίγο μεγαλύτερο μπαλκόνι”, κάπου στο Bel Air υπάρχει μια κατοικία με δικό της spa, medical room και 59 μπάνια που περιμένει τον επόμενο δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της.