17 Μαΐου – 15 Ιουλίου 2026 | Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού, Χαλκιδική

Υπάρχει ένα ιδιαίτερο είδος παρατήρησης που γεννιέται όταν κάποιος είναι «ξένος» σε έναν τόπο — όταν ένα νέο περιβάλλον σε αναγκάζει να κοιτάξεις πιο προσεκτικά, να ακούσεις πιο ουσιαστικά και να παραμείνεις περίεργος για όσα οι ντόπιοι έχουν ίσως πάψει να παρατηρούν. Η Mons Jorgensen έφτασε στην Ελλάδα με αυτό ακριβώς το βλέμμα — και με τα πινέλα της.

Τον Μάιο του 2026, ο Δήμος Αριστοτέλη παρουσιάζει την έκθεση Following the Owl, μια ατομική έκθεση ζωγραφικής της καλλιτέχνιδας στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού, στην περιοχή που πλέον αποκαλεί σπίτι της. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 17 Μαΐου έως τις 15 Ιουλίου 2026 και αποτελεί την πρώτη μεγάλη παρουσίαση της δουλειάς της στην τοπική κοινότητα όπου ζει — μια ιδιότυπη «επιστροφή στο σπίτι», ακόμη και για κάποιον που εξακολουθεί να ανακαλύπτει τι σημαίνει πραγματικά η έννοια της οικειότητας σε έναν νέο τόπο.

Το γεγονός ότι ο δήμος φέρει το όνομα του Αριστοτέλη τυχαίο δεν είναι. Τα Αρχαία Στάγειρα, γενέτειρα του μεγάλου φιλοσόφου, βρίσκονται εντός των ορίων του δήμου, υπενθυμίζοντας ότι αυτή η γωνιά της βορειοανατολικής Χαλκιδικής υπήρξε διαχρονικά τόπος σκέψης, παρατήρησης και βαθύτερης αναζήτησης του κόσμου.

Ανάμεσα σε δύο κόσμους

Η Mons Jorgensen είναι καλλιτέχνης γερμανικής και ολλανδικής καταγωγής, με σπουδές στο Λονδίνο — κάτοχος MA in Fine Art από το Central Saint Martins και BA in Painting από το Camberwell College of Arts. Έχει αναπτύξει διεθνή καλλιτεχνική πορεία με έργα και εκθέσεις σε πόλεις όπως η Μπολόνια και η Αθήνα, ενώ έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές ανά τον κόσμο. Ωστόσο, είναι εδώ, σε έναν μικρό δήμο της Χαλκιδικής, όπου παρουσιάζει για πρώτη φορά τη δουλειά της ανάμεσα στους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας.

Η έκθεση συγκεντρώνει έργα από δύο πρόσφατες σειρές της, οι οποίες γεννήθηκαν μέσα από την εμπειρία της επαφής με ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον. Όπως η ίδια αναφέρει:

«Η πρώτη μου επαφή με την Ελλάδα ήταν μέσω της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και γλώσσας στο σχολείο, και χρησιμοποιώ αυτή τη γνώριμη αφετηρία ως σημείο εισόδου για να προσεγγίσω καλλιτεχνικά τη σύγχρονη Ελλάδα. Είναι εντυπωσιακό το πόσα έχουν αλλάξει και, ταυτόχρονα, το πόσα παραμένουν ίδια. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια χώρα αφηγητών, γεμάτη μαγεία, έκπληξη, χιούμορ και τραγωδία σε κάθε γωνιά.»

Αυτό το παράδοξο — το αρχαίο και το σύγχρονο, το οικείο και το άγνωστο — διαπερνά κάθε έργο της έκθεσης.

Οι κουκουβάνθρωποι παρακολουθούν

Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται μια μορφή που επανέρχεται διαρκώς στους καμβάδες της καλλιτέχνιδας: οι «κουκουβάνθρωποι» — υβριδικά όντα με χαρακτηριστικά ανθρώπου και κουκουβάγιας, πλάσματα που αιωρούνται ανάμεσα στο πραγματικό και το ονειρικό. Παρατηρητικοί χωρίς να προκαλούν φόβο, αινιγματικοί αλλά ταυτόχρονα οικείοι, κουβαλούν μια διακριτική αίσθηση χιούμορ, αλλά και τον συμβολισμό της κουκουβάγιας της Athena — του πουλιού της σοφίας, εκείνου που βλέπει μέσα στο σκοτάδι.

Στα χέρια της Mons Jorgensen, οι μορφές αυτές μετατρέπονται σε κάτι περισσότερο από μια μυθολογική αναφορά. Λειτουργούν ως οδηγοί μέσα στην κεντρική ιδέα της έκθεσης: ότι ο μύθος δεν αποτελεί απομεινάρι του παρελθόντος, αλλά μια ζωντανή γλώσσα που επαναπροσδιορίζεται συνεχώς από όσους συνεχίζουν να παρατηρούν τον κόσμο γύρω τους.

Όπως σημειώνει η ίδια:

«Βλέπω την τέχνη ως μια οπτική γλώσσα με τη δύναμη να προσδίδει νόημα στον φυσικό μας κόσμο, προσθέτοντας ένα πολιτισμικό επίπεδο πάνω στη βιωμένη εμπειρία και δημιουργώντας έναν εναλλακτικό χώρο διαλόγου. Πιστεύω ότι κάθε αυθεντική εικόνα που δημιουργείται από ανθρώπινους καλλιτέχνες γίνεται μέρος ενός συλλογικού αρχείου από το οποίο η ανθρωπότητα μπορεί να αντλήσει νόημα.»

Τα έργα αντιστέκονται σε μια απλή ή μονοδιάστατη ανάγνωση. Πολυεπίπεδες συνθέσεις, έντονα χρώματα και ισχυρή υλικότητα στην επιφάνεια δημιουργούν πίνακες που καλούν τον θεατή να επιβραδύνει, να παρατηρήσει διαισθητικά και όχι αναλυτικά. Δεν εξηγούνται — προσκαλούν.

Μια έκθεση για την έννοια του ανήκειν

Αυτό που καθιστά το Following the Owl ξεχωριστό είναι το ίδιο του το πλαίσιο. Η Mons Jorgensen έχει ήδη παρουσιάσει τη δουλειά της στην Art Athina το 2024 και το 2025, ενώ έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις σε Αθήνα και Μπολόνια. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια μιλά για τη συγκεκριμένη έκθεση με ιδιαίτερη συγκίνηση:

«Μέχρι σήμερα, είχα παρουσιάσει τη δουλειά μου μόνο στην Art Athina. Η πρόσκληση από τον δήμο όπου πλέον κατοικώ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να μοιραστώ το έργο μου με την τοπική κοινωνία.»

Και αυτή ακριβώς η τοπική διάσταση είναι που δίνει στην έκθεση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Δεν πρόκειται για μια έκθεση σε μεγάλη πρωτεύουσα ή για τη συμμετοχή σε μια διεθνή art fair. Πρόκειται για έναν διάλογο ανάμεσα σε μια καλλιτέχνιδα, το τοπίο και τους ανθρώπους γύρω της — μια εξερεύνηση, μέσα από τη ζωγραφική και τη μυθολογία, του τι σημαίνει να φτάνεις κάπου και, σταδιακά, να αρχίζεις να αισθάνεσαι ότι ανήκεις.

Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο, καθημερινές 10:00–14:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού, Αγίου Νικολάου 2, Ιερισσός Χαλκιδικής.

Στοιχεία Έκθεσης

Ημερομηνίες: 17 Μαΐου – 15 Ιουλίου 2026

Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού, Δήμος Αριστοτέλη

Διεύθυνση: Αγίου Νικολάου 2, Ιερισσός 63074, Χαλκιδική

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές 10:00–14:00

Είσοδος: Ελεύθερη