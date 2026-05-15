Σε κάποια χωριά τσακώνονται για πάρκινγκ, για θόρυβο ή για τα κοινόχρηστα. Στην περίπτωση της Πούντα Μαρίνα στην Ιταλία, όμως, η αφορμή είναι πολύ πιο εξωτική. Τα παγώνια που κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους της περιοχής έχουν καταφέρει να διχάσουν ολόκληρη την τοπική κοινωνία και η συζήτηση έχει πλέον πάρει εθνικές διαστάσεις. Το θέμα προβλήθηκε ακόμη και από τη δημόσια τηλεόραση της Ιταλίας, μέσα από την εκπομπή «Vita in Diretta», με κατοίκους να εμφανίζονται κυριολεκτικά χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα.

Για άλλους είναι σύμβολο της περιοχής και για άλλους… εφιάλτης

Αρκετοί κάτοικοι βλέπουν τα παγώνια ως κομμάτι της ταυτότητας της Πούντα Μαρίνα. Θεωρούν πως η παρουσία τους δίνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην περιοχή και υποστηρίζουν ότι τα πουλιά έχουν πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα του χωριού. Για εκείνους, η εικόνα ενός παγωνιού να περπατά στους δρόμους είναι σχεδόν τουριστικό αξιοθέατο.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, που δείχνει να έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο υπομονής. Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι οι δυνατές κραυγές των πτηνών κατά τη διάρκεια της νύχτας έχουν μετατρέψει τον ύπνο σε πολυτέλεια, ενώ παράλληλα κάνουν λόγο για ζημιές σε κήπους, αυλές και φυτά.

«Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε», δηλώνουν χαρακτηριστικά, ζητώντας από τον δήμο να παρέμβει άμεσα πριν η κατάσταση ξεφύγει ακόμη περισσότερο.

Οι αρχές εξετάζουν ακόμη και μεταφορά των παγωνιών

Μπροστά στις αυξανόμενες διαμαρτυρίες, οι τοπικές αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο απομάκρυνσης των παγωνιών από τον οικιστικό ιστό. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, βασικό επιχείρημα είναι τα ζητήματα καθαριότητας αλλά και δημόσιας υγιεινής.

Η προοπτική αυτή, βέβαια, προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις και κατοίκους που θεωρούν αδιανόητο να διωχθούν τα πτηνά από την περιοχή. Οι ίδιοι ζητούν να βρεθεί μια πιο ισορροπημένη λύση, που θα επιτρέπει τη συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων χωρίς ακραία μέτρα.

Και κάπου εδώ φαίνεται πόσο περίπλοκο γίνεται τελικά το θέμα της συνύπαρξης με την άγρια ζωή, ακόμη κι όταν αυτή έχει… εντυπωσιακά φτερά και φωτογενή παρουσία. Γιατί ναι, τα παγώνια είναι πανέμορφα. Μέχρι να αρχίσουν να ουρλιάζουν κάτω από το παράθυρό σου στις 3 τα ξημερώματα.