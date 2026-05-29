Τα ζώδια για σήμερα Παρασκευούλα! Η μέρα έχει μια ένταση που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά, αλλά τη νιώθεις στις λεπτομέρειες. Μικρά πράγματα μπορούν να γίνουν μεγάλα αν δεν τα διαχειριστείς σωστά. Κράτα ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική και θα βγεις κερδισμένη.

Κριός

Σήμερα έχεις νεύρο και ανυπομονησία, αλλά δεν σε παίρνει να κινηθείς σπασμωδικά. Κάποια πράγματα θέλουν στρατηγική και όχι ένστικτο. Στα επαγγελματικά προκύπτει κάτι που σε βάζει σε σκέψη. Στα προσωπικά, μην πεις λόγια που δεν μαζεύονται.

Ταύρος

Η διάθεσή σου είναι πιο σταθερή, αλλά μέσα σου κάτι σε τρώει. Μπορεί να αφορά μια σχέση ή μια απόφαση που καθυστερείς. Οικονομικά θέματα θέλουν προσοχή, όχι φόβο. Μην αγνοείς το ένστικτό σου, συνήθως έχει δίκιο.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία σήμερα είναι το δυνατό σου χαρτί, αλλά και παγίδα. Μπορείς να κερδίσεις εντυπώσεις, αλλά και να μπλέξεις χωρίς λόγο. Κάποιος σου δίνει πληροφορία που αξίζει να κρατήσεις. Μην ανοίγεσαι παντού.

Καρκίνος

Η μέρα σε φέρνει πιο κοντά σε θέματα ασφάλειας, κυρίως συναισθηματικής. Νιώθεις την ανάγκη να προστατευτείς ή να αποστασιοποιηθείς. Στα επαγγελματικά κινήσου διακριτικά. Στα προσωπικά, πες αυτό που νιώθεις χωρίς υπερβολές.

Λέων

Είσαι σε φάση που θέλεις να ξεχωρίσεις, αλλά χρειάζεται μέτρο. Κάποιος μπορεί να σε προκαλέσει και να δοκιμάσει την υπομονή σου. Αν κρατήσεις την ψυχραιμία σου, θα βγεις από πάνω. Στα αισθηματικά, δείξε περισσότερη ουσία και λιγότερη εικόνα.

Παρθένος

Η λεπτομέρεια σήμερα σε σώζει, αλλά και σε κουράζει. Προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα και αυτό σε εξαντλεί. Δώσε λίγο χώρο στα πράγματα να εξελιχθούν. Στα προσωπικά, χαλάρωσε τους κανόνες σου.

Ζυγός

Η κοινωνική σου πλευρά ενεργοποιείται και σε φέρνει σε επαφή με ενδιαφέροντα άτομα. Κάποια πρόταση μπορεί να σε ενθουσιάσει, αλλά σκέψου την καλά. Στα αισθηματικά υπάρχει φλερτ, αλλά και ασάφεια. Μην επενδύεις πριν δεις πράξεις.

Σκορπιός

Η μέρα σε βάζει σε πιο εσωτερική διαδικασία. Κάποια πράγματα σε βαραίνουν περισσότερο από όσο δείχνεις. Στα επαγγελματικά, κράτα χαμηλό προφίλ και παρατήρησε. Στα προσωπικά, μην κλείνεσαι εντελώς.

Τοξότης

Έχεις ανάγκη για αλλαγή και αυτό φαίνεται σε κάθε σου κίνηση. Θέλεις να ξεφύγεις από το ίδιο μοτίβο. Πρόσεξε όμως τις υπερβολές. Κάποια νέα ιδέα αξίζει, αλλά θέλει οργάνωση.

Αιγόκερως

Η προσοχή σου είναι στραμμένη σε στόχους και υποχρεώσεις. Θέλεις αποτέλεσμα και δεν σε ενδιαφέρουν πολλά λόγια. Πρόσεξε μόνο μην πιέσεις καταστάσεις. Στα προσωπικά, άφησε λίγο χώρο στο συναίσθημα.

Υδροχόος

Οι σχέσεις σε απασχολούν έντονα και σε φέρνουν μπροστά σε επιλογές. Κάποιος σου δείχνει ξεκάθαρα τη στάση του. Τώρα είναι η σειρά σου να αποφασίσεις. Μην μένεις σε κάτι από συνήθεια.

Ιχθύες

Η καθημερινότητα έχει ένταση και σε κουράζει περισσότερο από όσο περίμενες. Μικρές υποχρεώσεις μαζεύονται και σε πιέζουν. Βάλε προτεραιότητες και μην τα κάνεις όλα μαζί. Στα προσωπικά, ζήτα ξεκάθαρα αυτό που χρειάζεσαι.

Η μέρα δεν είναι για βιασύνες αλλά για καθαρές κινήσεις. Ό,τι κάνεις συνειδητά σήμερα, θα σε πάει πιο μπροστά αύριο.