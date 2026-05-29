Το «This, That» εξερευνά θέματα αυτοπεποίθησης, συναισθηματικής πίεσης και αναζήτησης επιβεβαίωσης στη σύγχρονη κοινωνία. Μέσα από ειλικρινείς στίχους και συναισθηματικά φορτισμένη ερμηνεία, η Ciarae μεταφέρει ένα μήνυμα που απευθύνεται στο νεανικό κοινό.
«Είναι ένα τραγούδι για το πώς είναι να μη νιώθεις ποτέ αρκετός, κυνηγώντας την επιβεβαίωση και ξεχνώντας πώς να αποδεχτείς τον εαυτό σου όπως είναι. Ελπίζω να κάνει τον κόσμο να νιώσει πως τον καταλαβαίνουν και να θυμίσει σε όλους ότι είναι αρκετοί, όπως είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά η καλλιτέχνιδα.
Η κυκλοφορία συνοδεύεται από το επίσημο music video, το οποίο αποτυπώνει οπτικά το συναίσθημα και την ευαλωτητα του τραγουδιού, παρουσιάζοντας παράλληλα στο κοινό το ξεχωριστό καλλιτεχνικό ύφος και την παρουσία της Ciarae.
Η Ciarae ασχολείται με τη μουσική και τη σκηνική παρουσία από πολύ νεαρή ηλικία, συμμετέχοντας σε εμφανίσεις, διαγωνισμούς και καλλιτεχνικά projects, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τη δική της πρωτότυπη μουσική δημιουργία. Μέσα από το τραγούδι, τον χορό και τις live εμφανίσεις έχει διαμορφώσει ένα πολυδιάστατο καλλιτεχνικό προφίλ. Το «This, That» αποτελεί μια δυναμική αντανάκλαση της δημιουργικότητας, της αφοσίωσης και της εξελισσόμενης καλλιτεχνικής της ταυτότητας.
Το 2024 συμμετείχε στη Junior Eurovision Song Contest ως μέρος της κυπριακής αποστολής, ενώ φέτος εκπροσώπησε την Κύπρο στον 17ο Παγκόσμιο Τελικό του Sanremo Junior 2026.
