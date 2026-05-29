Οκτώ χρυσά μετάλλια στον διεθνή διαγωνισμό Mundus Vini, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο που συμπίπτει με την επέτειο δέκα ετών λειτουργίας της Oenops Wines, ενός οινοποιείου που έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια ξεκάθαρη ταυτότητα γύρω από την ουσιαστική έκφραση του ελληνικού αμπελώνα και να χαράξει τη δική του αυθεντική πορεία στον χώρο του κρασιού.

Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι όλα τα κρασιά που συμμετείχαν από την Oenops Wines στον 38ο διεθνή διαγωνισμό Mundus Vini απέσπασαν χρυσό μετάλλιο, διαμορφώνοντας ένα εντυπωσιακό “8 στα 8”.

Οι ποικιλίες που συμμετείχαν ήταν οι παρακάτω:

Iconio

• Anomon

• Xinomavro

• Limniona

• APLA Red

• APLA Rosé

• APLA White

• Vindiano

Η Oenops Wines ιδρύθηκε στη Δράμα, στα τέλη του 2015, από τον οινοποιό Νίκο Καρατζά, με στόχο τη δημιουργία κρασιών που εκφράζουν τον τόπο, την ποικιλία και τον άνθρωπο πίσω από κάθε αμπελώνα. Μέσα από συνεργασίες με αμπελουργούς από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και με μια προσέγγιση χαμηλής παρέμβασης, το οινοποιείο δημιουργεί κρασιά που δίνουν έμφαση στο terroir, την ισορροπία και τον φυσικό πλούτο του καρπού.

Όπως λέει ο ιδρυτής της, τα κρασιά της Oenops Wines, «κουβαλούν τον τόπο τους και αφηγούνται τις ιστορίες των ανθρώπων που ζουν σ’ αυτόν. Μιλούν για την Ελλάδα, αλλά χωρίς περιττά λόγια. Με χαρακτήρα, βαθιά ριζωμένο στην ιστορία, με σεμνότητα και ουσία». Και καταλήγει, «Στα δέκα χρόνια της Oenops Wines, αυτές οι διακρίσεις έχουν για εμάς ιδιαίτερη σημασία, γιατί αναγνωρίζουν το όραμά μας να εκφράζεται το ελληνικό κρασί με καθαρότητα, χωρίς υπερβολή, με σεβασμό στον τόπο και στους ανθρώπους του. Ακόμα μεγαλύτερη αξία όμως έχει η εμπιστοσύνη που μας δείχνει το κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναγνωρίζοντας στις γεύσεις μας τη δική μας αλήθεια.»

Με σημείο αναφοράς τη Δράμα και με βλέμμα στραμμένο στον σύγχρονο ελληνικό αμπελώνα, η Oenops Wines συνεχίζει να δημιουργεί κρασιά που αποτυπώνουν όχι μόνο ποικιλίες και περιοχές, αλλά και έναν συνολικό τρόπο σκέψης γύρω από το κρασί και την εμπειρία που το συνοδεύει.