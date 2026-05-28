Για τα όρια που βάζει στις καλλιτεχνικές της συνεργασίες μίλησε η Ελένη Φουρέιρα, ξεκαθαρίζοντας πως δύσκολα θα συνεργαζόταν με κάποιον που έχει ρατσιστικές απόψεις, ακόμη κι αν πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο όνομα.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο «MAD VMA The Vidcast» και αναφέρθηκε στους ανθρώπους με τους οποίους έχει δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας πως αρκετές συνεργασίες εξελίχθηκαν και σε όμορφες φιλίες. Ανάμεσα σε αυτούς ανέφερε και τον APON, με τον οποίο γνωρίστηκαν καλύτερα μέσα από τη δουλειά στο στούντιο.

Παράλληλα, η Ελένη Φουρέιρα εξήγησε ότι για εκείνη κάποια πράγματα είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν θα μπορούσε να κάνει εύκολα πίσω σε θέματα που συγκρούονται με τις αξίες της.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Πολλές φορές κάνεις πράγματα που δεν θα ξαναέκανες στη ζωή σου. Το να βγαίνεις, ας πούμε, σε ένα βιντεοκλίπ τόσο σέξι, στη ζωή μου δεν θα το έκανα ποτέ, γιατί ντρέπομαι. Κάπως στη δουλειά μου φαίνεται εντάξει αυτό. Οπότε, δεν ξέρω εάν θα έκανα ντουέτο με κάποιον που είχε περίεργες απόψεις, δηλαδή πολύ διαφορετικές από τις δικές μου, ή για πράγματα που εγώ είμαι πολύ πορωμένη, δεν θα έκανα συνεργασία με κάποιον που είναι ρατσιστής, πάρα πολύ δύσκολα. Και ας ήταν ο μεγαλύτερος σταρ, δεν το έχω κάνει».