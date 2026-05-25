Το «Baywatch» επιστρέφει και το πρώτο teaser μάς βάζει ξανά σε mood 90s

Το πρώτο teaser για το reboot του «Baywatch» κυκλοφόρησε και, όπως ήταν αναμενόμενο, πατάει δυνατά πάνω στη νοσταλγία. Κόκκινα μαγιό, παραλία, βλέμματα στο βάθος και φυσικά slow motion, γιατί χωρίς αυτό δεν μιλάμε για Baywatch αλλά για απλή βάρδια ναυαγοσώστη.

Ο Stephen Amell παίρνει τη σκυτάλη

Στη νέα σειρά του Fox, ο Stephen Amell κρατά τον κεντρικό ρόλο ως Hobie Buchannon, ο γιος του θρυλικού Mitch Buchannon, που στην αρχική σειρά είχε υποδυθεί ο David Hasselhoff. Μόνο που αυτή τη φορά, ο Hobie δεν είναι πια το παιδί της ιστορίας. Είναι ο επικεφαλής της ομάδας ναυαγοσωστών και καλείται να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση.

Ο ίδιος ο Amell ανέβασε το teaser στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Ονειρεύομαι σε αργή κίνηση». Και ναι, το μήνυμα ελήφθη.

Το νέο καστ με τα κόκκινα μαγιό

Στο teaser βλέπουμε, μεταξύ άλλων, τις Brooks Nader, Jessica Belkin και Livvy Dunne, μαζί με τον Amell, να φορούν τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαγιό που έγιναν σήμα κατατεθέν της σειράς. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Shay Mitchell, Hassie Harrison, Thaddeus LaGrone και Noah Beck.

Η ιστορία ξεκινά με μια οικογενειακή ανατροπή

Η πλοκή θέλει τον Hobie να βλέπει τη ζωή του να αλλάζει, όταν εμφανίζεται η Charlie, η κόρη που δεν γνώριζε ότι είχε. Εκείνη θέλει να γίνει ναυαγοσώστρια στο Baywatch και να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειας Buchannon, δίπλα στον πατέρα της.

Επιστροφές από το παρελθόν

Το reboot δεν αφήνει εντελώς πίσω την παλιά σειρά. Οι David Chokachi και Erika Eleniak επιστρέφουν στους ρόλους των Cody Madison και Shauni McClain, προσθέτοντας μια δόση αυθεντικής Baywatch νοσταλγίας στο νέο εγχείρημα.

Πότε θα κάνει πρεμιέρα

Η νέα εκδοχή του «Baywatch» αποτελεί συμπαραγωγή των Fox Entertainment και Fremantle, με showrunner τον Matt Nix. Τη σκηνοθεσία του πρώτου επεισοδίου υπογράφει ο McG, ενώ η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Ιανουαρίου του 2027.