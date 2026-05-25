Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα – Η επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων

Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία της Γωγώς Μαστροκώστα στο Ελληνικό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της, όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης της κόρης της.

Η Βικτώρια Δέλλα δημοσίευσε τη Δευτέρα 25 Μαΐου ένα Instagram story μέσω του οποίου γνωστοποίησε τις πληροφορίες για το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη στις 12:00, στον Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι, τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να πραγματοποιηθούν δωρεές προς το Ίδρυμα Φλόγα.

Όπως αναγράφεται αναλυτικά στην ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα:

«Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Μετά θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να γίνει δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».

Η ανακοίνωση για την κηδεία και οι τελευταίες ημέρες

Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες νοσηλείας στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτώρια, που απέκτησε με τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα.