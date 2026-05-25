Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία της Γωγώς Μαστροκώστα στο Ελληνικό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της, όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης της κόρης της.
Η Βικτώρια Δέλλα δημοσίευσε τη Δευτέρα 25 Μαΐου ένα Instagram story μέσω του οποίου γνωστοποίησε τις πληροφορίες για το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.
Σύμφωνα με την ανάρτηση, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη στις 12:00, στον Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι, τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να πραγματοποιηθούν δωρεές προς το Ίδρυμα Φλόγα.
Όπως αναγράφεται αναλυτικά στην ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα:
«Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Μετά θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να γίνει δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».
Η ανακοίνωση για την κηδεία και οι τελευταίες ημέρες
Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες νοσηλείας στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτώρια, που απέκτησε με τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply