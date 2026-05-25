28χρονη παρίστανε τη μαθήτρια λυκείου για δύο εβδομάδες και αποκαλύφθηκε από τα social media

Μια απίστευτη υπόθεση από τη Νέα Υόρκη έχει προκαλέσει ερωτήματα για τα κενά στους ελέγχους εγγραφών στα σχολεία αλλά και για το πού τελειώνει η εξαπάτηση και πού ξεκινά η ανάγκη για επιβίωση.

Μια 28χρονη γυναίκα συνελήφθη αφού κατάφερε να εγγραφεί σε δημόσιο λύκειο στο Μπρονξ, παριστάνοντας μια 16χρονη μαθήτρια με ψεύτικα στοιχεία. Για περίπου δύο εβδομάδες παρακολουθούσε κανονικά μαθήματα, είχε αποκτήσει σχολική ταυτότητα και παρουσιαζόταν ως νέα μαθήτρια που είχε μόλις μετακομίσει από άλλη πολιτεία.

Έφτιαξε ολόκληρη νέα ταυτότητα

Η γυναίκα παρουσιάστηκε ως «Σαμάρα Ρασάντ», δηλώνοντας ημερομηνία γέννησης που την εμφάνιζε ως ανήλικη και ισχυριζόμενη ότι είχε έρθει πρόσφατα στη Νέα Υόρκη μαζί με την αδελφή της.

Το σχέδιο φαινόταν να λειτουργεί μέχρι τη στιγμή που εκπαιδευτικοί άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι δεν ταιριάζει. Η έρευνα οδήγησε στα προφίλ της στα social media, όπου υπήρχαν δημόσιες αναρτήσεις που έδειχναν διαφορετική ηλικία αλλά και στοιχεία από την προσωπική της ζωή.

Σε μία από τις αναρτήσεις εμφανιζόταν να κρατά ένα μικρό κορίτσι, ενώ αλλού αναφερόταν ξεκάθαρα πως είναι μητέρα.

Τα social media ήταν αυτά που την πρόδωσαν

NEW YORK (AP) — A 28-year-old woman impersonated a student at a New York City high school for two weeks until educators became suspicious – She claims a friend forced her to lie about her identity to use her to receive more public assistancehttps://t.co/DrtAHgVeGN — Joe (@9Joe9) May 7, 2026



Παρά την προσπάθεια να διατηρήσει τη νέα της ταυτότητα μέσα στο σχολικό περιβάλλον, δεν είχε περιορίσει την πρόσβαση στους λογαριασμούς της ούτε είχε αφαιρέσει πληροφορίες που αποκάλυπταν την πραγματική της ηλικία.

Όταν δέχθηκε συνεχόμενες ερωτήσεις σχετικά με την ταυτότητά της, παραδέχθηκε τελικά ότι είχε πει ψέματα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, υποστήριξε ότι ακολούθησε συμβουλή φίλου της ώστε να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση σε περισσότερες κοινωνικές παροχές.

Οι κατηγορίες και η συνέχεια της υπόθεσης

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πιθανός στόχος ήταν η εκμετάλλευση κάποιου προγράμματος κοινωνικής πρόνοιας, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Η γυναίκα συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, παράνομη είσοδο και πλαστοπροσωπία, ενώ δήλωσε αθώα. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί ξανά στο δικαστήριο μέσα στον Ιούνιο.