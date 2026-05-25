Κάποιοι άνθρωποι της ελληνικής showbiz , είτε τους παρακολουθούσες φανατικά είτε όχι, είχαν έναν τρόπο να μένουν στη μνήμη σου. Όχι απαραίτητα για τον θόρυβο γύρω από το όνομά τους, αλλά γιατί κουβαλούσαν κάτι αυθεντικό. Η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις. Μια γυναίκα που πέρασε μέσα από τα φώτα, τη δημοσιότητα, τις δύσκολες προσωπικές μάχες και τελικά έγινε σύμβολο δύναμης για πολλές γυναίκες που πάλευαν σιωπηλά τις δικές τους μάχες. Πέθανε σε ηλικία 55 ετών, με την είδηση να την κάνει γνωστή η κόρη της, με μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media λίγο πριν τις δυο τα ξημερώματα της Δευτέρας 25/05/2026, γράφοντας.

“Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε.

Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ”.

Από το Ευηνοχώρι στα φώτα της τηλεόρασης

Η Γωγώ Μαστροκώστα γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας. Αν και αρχικός της στόχος ήταν η Ιατρική, η ζωή την οδήγησε αλλού. Η Γυμναστική Ακαδημία έγινε τελικά η αφετηρία για μια πορεία που έμελλε να τη φέρει μπροστά στις κάμερες και στα εξώφυλλα.

Το ευρύ κοινό τη γνώρισε το 1995 μέσα από τη συχνότητα του MEGA και την πρωινή εκπομπή «Μεταξύ μας», όπου ξεχώρισε αμέσως για την έντονη προσωπικότητα, την πειθαρχία αλλά και τη ζεστασιά της. Σε μια εποχή που η τηλεόραση γέμιζε από εύκολες εικόνες, εκείνη κατάφερε να χτίσει μια διαφορετική σχέση με το κοινό.

Αργότερα δοκίμασε και το τραγούδι, κυκλοφορώντας το 2007 τον δίσκο «Αμαρτία», χωρίς ποτέ να κρύψει ότι η τηλεόραση και η επικοινωνία με τον κόσμο ήταν πάντα το φυσικό της περιβάλλον.

Ο μεγάλος έρωτας με τον Τραϊανό Δέλλα

Η προσωπική της ζωή απασχόλησε πολλές φορές τα media, όμως η ίδια φρόντιζε να προστατεύει ό,τι είχε πραγματική αξία για εκείνη. Ο γάμος της με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Τραϊανός Δέλλας ήταν μια σχέση που άντεξε στον χρόνο, στις δυσκολίες και στις δοκιμασίες που θα λύγιζαν πολλούς ανθρώπους.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 28 Μαΐου 2010, μακριά από τα φώτα της υπερβολής, την ίδια ημέρα που βάφτισαν την κόρη τους, Βικτώρια. Ήταν ένα ζευγάρι που δεν προσπάθησε ποτέ να πουλήσει «τέλειες στιγμές». Αντίθετα, έδειχναν συχνά πως οι πραγματικές σχέσεις χτίζονται στις δύσκολες μέρες και όχι μόνο στις εύκολες φωτογραφίες.

Η ίδια είχε παραδεχτεί δημόσια ότι η σχέση τους δυνάμωσε ακόμη περισσότερο μέσα από την περιπέτεια της υγείας της.

Η μάχη με τον καρκίνο που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Η πιο σκληρή δοκιμασία της ζωής της ήρθε λίγο μετά τη γέννηση της κόρης της, όταν έμαθε ότι πάσχει από καρκίνο του μαστού. Ήταν μια εξομολόγηση που είχε συγκλονίσει το κοινό, όχι μόνο για τη δυσκολία της κατάστασης αλλά και για την απόλυτη ειλικρίνεια με την οποία μιλούσε.

Δεν προσπάθησε ποτέ να ωραιοποιήσει τίποτα. Μίλησε για τον φόβο, την απώλεια της ανεμελιάς, τις στιγμές πανικού, τις σκέψεις αν θα προλάβει να δει το παιδί της να μεγαλώνει. Και ίσως γι’ αυτό τόσες γυναίκες ταυτίστηκαν μαζί της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα δεν έγινε σύμβολο επειδή ήταν διάσημη. Έγινε επειδή τόλμησε να δείξει την αδυναμία της χωρίς να χάσει την αξιοπρέπειά της.

Μια γυναίκα που έμεινε όρθια μέχρι το τέλος

Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει μια πιο ήσυχη ζωή, μακριά από τη συνεχή έκθεση. Παρότι οι φήμες για την υγεία της κατά καιρούς επέστρεφαν, οι άνθρωποι που τη γνώριζαν μιλούσαν πάντα για μια γυναίκα που συνέχιζε να παλεύει με πείσμα.

Ο θάνατός της αφήνει πίσω ένα μεγάλο κενό για την οικογένειά της, για τους ανθρώπους που τη γνώρισαν πραγματικά αλλά και για πολλές γυναίκες που είδαν στο πρόσωπό της μια δύναμη αληθινή και όχι τηλεοπτική.