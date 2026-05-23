Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Υπάρχουν κάποια γλυκά που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με υπερβολές, αλλά το καταφέρνουν τελικά με τον πιο απλό τρόπο. Αυτό το κέικ με μούρα ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Είναι μαλακό, αρωματικό και με μια διακριτική οξύτητα από τα φρούτα που το κάνει να μην λιγώνει. Και έπειτα έρχεται το frosting με τυρί κρέμας για να δέσει όμορφα το αποτέλεσμα.

Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για το κέικ

95 γρ. βούτυρο

200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κουταλάκια μπέικιν πάουντερ

½ κουταλάκι μαγειρική σόδα

150 γρ. ζάχαρη

2 αυγά

150 ml πλήρες γάλα

1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας

125 γρ. μούρα, όπως σμέουρα ή βατόμουρα

Για το frosting

80 γρ. αλατισμένο βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

80 γρ. ζάχαρη άχνη κοσκινισμένη

100 γρ. τυρί κρέμα σε θερμοκρασία δωματίου

Πώς θα το φτιάξεις

Ξεκίνα προθερμαίνοντας τον φούρνο στους 170 βαθμούς, ή στους 150 αν χρησιμοποιείς αέρα. Λιώνεις το βούτυρο σε ένα μεγάλο μπολ, κατά προτίμηση στον φούρνο μικροκυμάτων για ευκολία. Με λίγο από αυτό, βουτυρώνεις τη φόρμα σου και στρώνεις τη βάση με αντικολλητικό χαρτί.

Στο ίδιο μπολ, κοσκινίζεις το αλεύρι μαζί με το μπέικιν και τη σόδα. Προσθέτεις τη ζάχαρη, τα αυγά, το γάλα και τη βανίλια και ανακατεύεις μέχρι να ομογενοποιηθούν. Εδώ θέλει προσοχή. Δεν το παραδουλεύεις, γιατί θα χάσει την αφράτη υφή του.

Ρίχνεις τα μούρα και τα ενσωματώνεις απαλά με ένα κουτάλι. Μεταφέρεις το μείγμα στη φόρμα, ισιώνεις την επιφάνεια και ψήνεις για περίπου 40 λεπτά, μέχρι ένα μαχαίρι ή ξυλάκι να βγαίνει καθαρό από το κέντρο.

Αφήνεις το κέικ να σταθεί για λίγα λεπτά πριν το ξεφορμάρεις. Το γυρίζεις ανάποδα σε σχάρα και το αφήνεις να κρυώσει εντελώς.

Η κρέμα που κάνει τη διαφορά

Χτυπάς το βούτυρο μέχρι να αφρατέψει και να ανοίξει το χρώμα του. Προσθέτεις σταδιακά τη ζάχαρη άχνη και συνεχίζεις το χτύπημα μέχρι να γίνει λείο το μείγμα. Στο τέλος, ενσωματώνεις το τυρί κρέμας με σπάτουλα, απαλά, χωρίς μίξερ, για να μη γίνει ρευστό.

Βάζεις την κρέμα στο ψυγείο μέχρι να είσαι έτοιμη να τη χρησιμοποιήσεις.

Το τελικό στάδιο

Όταν το κέικ έχει κρυώσει πλήρως, απλώνεις την κρέμα από πάνω με χαλαρές κινήσεις, δημιουργώντας μικρές κορυφές. Δεν χρειάζεται να καλύψεις τα πλαϊνά. Αν θέλεις πιο προσεγμένο αποτέλεσμα, μπορείς να ισιώσεις ελαφρά τις άκρες με ένα βρεγμένο μαχαίρι.

Το αποτέλεσμα είναι ένα κέικ που ισορροπεί ανάμεσα στο απλό και το ιδιαίτερο, χωρίς να κουράζει.

Καλή απόλαυση!