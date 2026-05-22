Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Η Kérastase, η κορυφαία μάρκα πολυτελούς περιποίησης μαλλιών στον κόσμο, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την αποκλειστική χορηγία της έκθεσης “Ongoing”, της εμβληματικής Tilda Swinton. Η έκθεση, μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση σε συνεργασία με το Eye Filmmuseum του Άμστερνταμ, φιλοξενείται στον νέο χώρο Onassis Ready, από τις 17 Μαΐου έως τις 28 Ιουνίου.

Μια συνάντηση αξιών

Για την Kérastase, η ομορφιά δεν είναι απλώς μια εικόνα, αλλά μια πράξη αυτοπεποίθησης και αυθεντικής έκφρασης. Με βασική αξία το “You Dare, We Care”, η μάρκα προσεγγίζει την περιποίηση ως μια εξατομικευμένη εμπειρία υψηλής φροντίδας και καινοτομίας. Η Tilda Swinton, μια προσωπικότητα που ενσαρκώνει τη σύγχρονη προσέγγιση της ομορφιάς πέρα από στερεότυπα, αποτελεί την ιδανική πηγή έμπνευσης. Η χορηγία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Kérastase να στηρίζει πρωτοβουλίες που επαναπροσδιορίζουν την αυτοέκφραση και γιορτάζουν τη μοναδικότητα.

H έναρξη της έκθεσης γιορτάστηκε με ένα αποκλειστικό VIP Opening Party, με ένα εκρηκτικό dj set από τη βρετανίδα θρυλική DJ Princess Julia, όπου η Kérastase έδωσε δυναμικό “παρών”, σε μια βραδιά γεμάτη έμπνευση και δημιουργικότητα. Οι καλεσμένοι -εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, της μόδας και των μέσων ενημέρωσης-, είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν πρώτοι στα έργα της έκθεσης ενώ η Kérastase προσέφερε στους προσκεκλημένους ειδικά επιλεγμένα δώρα περιποίησης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την εμπειρία υψηλής φροντίδας που χαρακτηρίζει τη μάρκα.

Για πρώτη φορά στην Αθήνα, το κοινό έχει την ευκαιρία να βυθιστεί στον “μαγικό κόσμο” μιας από τις πιο τολμηρές καλλιτέχνιδες της εποχής μας. Η έκθεση “Ongoing” είναι μια βιωματική και συλλογική εμπειρία που συγκεντρώνει νέα και παλαιότερα έργα οκτώ στενών συνεργατών της Swinton, μεταξύ των οποίων οι Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Jarman, Jim Jarmusch, Olivier Saillard, Tim Walker και Apichatpong Weerasethakul.

Μέσα από οκτώ θεματικές ενότητες, η έκθεση ξεδιπλώνει την πορεία της Swinton ως performer, εικαστικού και fashion icon, εξερευνώντας έννοιες όπως η οικογένεια, η μνήμη και οι καλλιτεχνικές συμπράξεις. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν ανάμεσα σε προσωπικά αντικείμενα, εγκαταστάσεις, ταινίες και φωτογραφίες, συμμετέχοντας σε μια μοναδική γιορτή της τέχνης και της ζωής.

Πληροφορίες Έκθεσης:

Τίτλος: Ongoing – Tilda Swinton

Ongoing – Tilda Swinton Χώρος : Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης)

Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης) Διάρκεια: 17 Μαΐου – 28 Ιουνίου, Παρασκευή – Κυριακή 18:00 – 23:00

17 Μαΐου – 28 Ιουνίου, Παρασκευή – Κυριακή 18:00 – 23:00 Αποκλειστικός Χορηγός: Kérastase