Το ισπανικό χωριό που πουλά οικόπεδα από 100€ για να ξαναγεμίσει ζωή

Αν το δεις πρώτη φορά, ακούγεται σχεδόν σαν clickbait. Κι όμως, υπάρχει πράγματι ένα μικρό χωριό στην Ισπανία που προσπαθεί να φέρει πίσω ζωή στους δρόμους του δίνοντας τη δυνατότητα αγοράς οικοπέδων σε τιμές που ξεκινούν από μόλις 100 ευρώ. Πρόκειται για το Olmeda de la Cuesta, έναν πολύ μικρό δήμο στην επαρχία της Cuenca, περίπου δύο ώρες από τη Μαδρίτη. Ο πληθυσμός του έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και σήμερα οι μόνιμοι κάτοικοι στο ιστορικό κέντρο είναι λιγότεροι από 30.

Πώς λειτουργεί

Ο δήμος δημοπρατεί οικόπεδα με συμβολικό κόστος, από 100 έως 3.000 ευρώ, με σκοπό όχι απλώς να τα πουλήσει αλλά να φέρει πραγματικούς κατοίκους και να αναστρέψει την εγκατάλειψη της περιοχής.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Για να πάρει κάποιος μέρος στη διαδικασία χρειάζεται:

να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να διαθέτει νόμιμη άδεια διαμονής και βίζα στην Ισπανία

αφού αποκτήσει οικόπεδο ή κατοικία, να δηλώσει επίσημη κατοικία στον δήμο (empadronamiento), ώστε να υπολογίζεται ως μόνιμος κάτοικος και να έχει πρόσβαση στις τοπικές υπηρεσίες

Και τι δουλειές υπάρχουν εκεί;

Η περιοχή βασίζεται παραδοσιακά στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τις κατασκευές. Παράλληλα όμως ο δήμος προσπαθεί να προσελκύσει:

τηλεργαζόμενους

νέους επιχειρηματίες

οικογένειες που θέλουν χαμηλότερο κόστος ζωής

ανθρώπους που θα ανοίξουν αγροτικά καταλύματα, μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, εργαστήρια χειροτεχνίας ή χώρους γαστρονομίας

Βέβαια εδώ χρειάζεται λίγη προσοχή: το οικόπεδο στα 100€ δεν σημαίνει «μετακομίζω με 500 ευρώ συνολικά». Υπάρχουν μετά κόστος κατασκευής, άδειες, υποδομές, καθημερινότητα σε απομονωμένη περιοχή και το αν η εργασία σου μπορεί πράγματι να γίνει εξ αποστάσεως.

Παρ’ όλα αυτά, σαν ιδέα για ανθρώπους που ονειρεύονται μια πιο ήσυχη ζωή ή θέλουν να στήσουν κάτι δικό τους στην επαρχία της Ισπανίας, είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες που έχουν εμφανιστεί τελευταία στην Ευρώπη.