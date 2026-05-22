MyPlanet: Aπέδειξε ότι το περιβάλλον «είναι στο χέρι μας» Η κυκλική οικονομία στην πράξη

Το MyPlanet, κάνει πράξη τη δέσμευσή του για την προστασία του περιβάλλοντος, διοργανώνοντας το Σάββατο 16 Μαΐου δράση καθαρισμού στην παραλία Λομβάρδα Κρωπίας, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Save Your Hood.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Είναι στο χέρι σου», το MyPlanet μετέτρεψε τον καθαρισμό της ακτής σε μια ουσιαστική δράση ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης γύρω από την προστασία της φυσικής κληρονομιάς και την υπεύθυνη καθημερινή συμπεριφορά, επιβεβαιώνοντας ότι η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του DNA του brand.

Η πρωτοβουλία είχε ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς συλλέχθηκαν συνολικά 3.000 λίτρα απορριμμάτων, εκ των οποίων 120 λίτρα ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία διαχωρίστηκαν και οδηγήθηκαν στις κατάλληλες εγκαταστάσεις διαχείρισης σε συνεργασία με τον αρμόδιο δήμο.

Κατά τη διάρκεια της δράσης χρησιμοποιήθηκαν οι νέες σακούλες απορριμμάτων MyPlanet UltraBag+, οι μόνες πιστοποιημένες σακούλες απορριμμάτων από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο πλαστικό, με τεχνολογία Hi-Stretch Strength και 100% στεγανότητα (Leak-Proof), αποδεικνύοντας στην πράξη ότι μπορούν να προσφέρουν υψηλή αντοχή και αξιοπιστία ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών του MyPlanet, το οποίο επενδύει διαχρονικά σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στηρίζοντας οργανισμούς και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προστασία και αποκατάσταση του φυσικού πλούτου της χώρας. Για περισσότερα από 18 χρόνια, το MyPlanet καλλιεργεί μια κουλτούρα πιο υπεύθυνων επιλογών, επενδύοντας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στην ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς, γιατί πιστεύει πως η πραγματική αλλαγή ξεκινά από όσα μαθαίνουμε και επιλέγουμε καθημερινά.

Για το MyPlanet, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλώς μία δέσμευση αλλά έναν καθημερινό τρόπο σκέψης και δράσης. Μέσα από προϊόντα που συνδυάζουν αποτελεσματική καθαριότητα χωρίς σκληρά χημικά και χωρίς χημικά κατάλοιπα με υπεύθυνη περιβαλλοντική προσέγγιση, το brand συνεχίζει να επενδύει σε επιλογές που προστατεύουν φυσικά ό,τι αγαπάμε.