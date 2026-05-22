Η αντίστροφη μέτρηση για τις πιο ζεστές ημέρες του χρόνου έχει ξεκινήσει και η αναζήτηση για τα κομμάτια που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα μας στρέφεται φυσικά στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Τα αξεσουάρ κρατούν πάντα τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην καλοκαιρινή αισθητική, αφού έχουν τη μαγική ικανότητα να δίνουν χαρακτήρα ακόμη και στο πιο απλό look, προσφέροντας παράλληλα την απαραίτητη άνεση στην καθημερινότητα. Η νέα συλλογή της Marks & Spencer έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η κομψότητα κρύβεται στις φυσικές υφές και στις καθαρές, σύγχρονες γραμμές.

Φυσικά υλικά και υφές με χαρακτήρα

Το καλοκαίρι απαιτεί υλικά που αναπνέουν και φέρνουν στο μυαλό την αύρα των διακοπών, ακόμη και αν βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης. Οι πλεκτές επιφάνειες, τα ψάθινα καπέλα και οι τσάντες με δομή ή σε πιο χαλαρές γραμμές είναι οι απόλυτοι σύμμαχοι για εμφανίσεις που ξεχωρίζουν. Ένα ωραίο ψάθινο καπέλο προσφέρει προστασία και στυλ, ενώ οι πλεκτές και χιαστί τσάντες της Marks & Spencer, με τις γήινες αποχρώσεις τους και τις διακριτικές χρωματικές πινελιές, συνδυάζουν τη διαχρονική γοητεία με τις σύγχρονες ανάγκες.

Flat παπούτσια για κάθε ώρα

Η άνεση δεν σημαίνει συμβιβασμός στο στυλ και οι flat σιλουέτες φέτος αποκτούν μια εντελώς νέα, δυναμική ταυτότητα. Τα σχέδια Mary Jane, με πλεκτές υφές και κομψές αγκράφες, γίνονται τα βασικά υποδήματα που μας συνοδεύουν από το πρωί στο γραφείο μέχρι τις απογευματινές βόλτες. Η χρωματική παλέτα κινείται σε ήσυχους, φυσικούς τόνους, όμως η προσθήκη του έντονου κόκκινου δημιουργεί μια καθαρή ένταση που αναβαθμίζει αμέσως το τελικό αποτέλεσμα.

Η ευελιξία είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη καλοκαιρινή εμφάνιση. Τα ίδια αξεσουάρ που μας συντροφεύουν στις πρωινές υποχρεώσεις μπορούν, με μικρές αλλαγές, να σταθούν υπέροχα και σε μια βραδινή έξοδο. Για τις βραδινές στιγμές, ένα clutch ή μια τσάντα με διακριτική λάμψη προσθέτει την απαραίτητη γοητεία. Όλη η συλλογή της Marks & Spencer είναι σχεδιασμένη ώστε να ενσωματώνεται φυσικά στην καθημερινότητα, προσφέροντας ποιότητα και αισθητική. Τα αγαπημένα σας κομμάτια είναι διαθέσιμα στα φυσικά καταστήματα αλλά και στο site του brand, έτοιμα να σας συντροφεύσουν στις πιο όμορφες καλοκαιρινές σας στιγμές.