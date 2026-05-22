Η Navarino Agora, το σημείο συνάντησης για τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, το shopping και την ψυχαγωγία στην Costa Navarino, φιλοξενεί το PLAYMOBIL Odyssey Experience το Σάββατο 13 Ιουνίου (16:00–20:00) και την Κυριακή 14 Ιουνίου (11:00–16:00), με ελεύθερη είσοδο και συμμετοχή ανοιχτή για όλους. Το θεματικό διήμερο γεμάτο παιχνίδι, φαντασία και περιπέτεια, προσκαλεί τους μικρούς επισκέπτες να ανακαλύψουν τον μυθικό κόσμο της Οδύσσειας, με την υπογραφή της PLAYMOBIL. Στο Playmobil Kids Playpark, τα παιδιά γίνονται πρωταγωνιστές στο ταξίδι του Οδυσσέα, ακολουθούν τα βήματά του και ζουν τις περιπέτειές του μέσα από διαδραστικές εμπειρίες και δημιουργικές δραστηριότητες.

Θεματικές εμπειρίες εμπνευσμένες από την Οδύσσεια:

Το πρόγραμμα αποτελείται από διαδραστικούς σταθμούς, που συνδέουν το παιχνίδι με τον μύθο:

Mascot Experience – «Οι ήρωες της Οδύσσειας ζωντανεύουν»

Οι ήρωες συναντούν τα παιδιά μέσα από ένα διαδραστικό show με performers, με παραστάσεις και παιχνίδι. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με meet & greet, όπου οι μικροί επισκέπτες θα γνωρίσουν τους ήρωες και θα φωτογραφηθούν μαζί τους.

Interactive Game Zone – «Σημάδεψε τον Κύκλωπα»

Εμπνευσμένο από τη συνάντηση του Οδυσσέα με τον Κύκλωπα, το παιχνίδι στόχου συνδυάζει δοκιμασίες και ελεύθερο παιχνίδι, καλώντας τα παιδιά να λάβουν μέρος σε μια αποστολή γεμάτη δράση.

Face Painting – «Μικροί Ήρωες της Οδύσσειας»

Τα παιδιά μεταμορφώνονται σε χαρακτήρες της Οδύσσειας μέσα από θεματικά σχέδια: από Κύκλωπες και πολεμιστές έως σύμβολα ηρώων, δίνουν μορφή στη φαντασία τους.

Δημιουργικά εργαστήρια

Εμπειρίες που ενθαρρύνουν τους μικρούς φίλους να δημιουργήσουν τον δικό τους μύθο:

«Η Ασπίδα του Οδυσσέα»

Τα παιδιά σχεδιάζουν και διακοσμούν τη δική τους ασπίδα, δημιουργώντας ένα προσωπικό σύμβολο δύναμης, το οποίο θα πάρουν μαζί τους.

«Το Καράβι του Οδυσσέα»

Μαθαίνοντας την τέχνη του origami, κατασκευάζουν ένα καράβι εμπνευσμένο από το ταξίδι του Οδυσσέα, συνδέοντας τη δημιουργία με την έννοια του ταξιδιού και της εξερεύνησης.

«Ο Κόσμος της Οδύσσειας»

Μέσα από δημιουργικό παιχνίδι με πλαστελίνη, τα παιδιά δημιουργούν τον κόσμο του Οδυσσέα ακριβώς όπως τον έχουν φανταστεί. Δίνουν μορφή σε καράβια, κύματα και μυθικά πλάσματα.

Έως τις 15 Οκτωβρίου 2026, η Navarino Agora φιλοξενεί το PLAYMOBIL kids Play Park, έναν θεματικό χώρο δημιουργικής απασχόλησης ανοικτό για όλους, όπου η Οδύσσεια, οι μύθοι και οι ήρωες της αρχαιότητας συναντούν τον σύγχρονο κόσμο των PLAYMOBIL, δημιουργώντας μία μοναδική εμπειρία παιχνιδιού, φαντασίας και εξερεύνησης για μικρούς και μεγάλους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μουσική και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, η Navarino Agora γεμίζει ρυθμό με DJ sets γεμάτα από αγαπημένα παιδικά τραγούδια, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα που συνοδεύει όλες τις δραστηριότητες, ενώ τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν ειδικά μενού στα εστιατόρια.

Μοναδικές εμπειρίες για παιδιά στην Costa Navarino

Παράλληλα, οι μικροί επισκέπτες από 6 ετών και πάνω, μπορούν να απολαύσουν αξέχαστες στιγμές στην Costa Navarino, μέσα από αθλητικά προγράμματα όπως το NBA Basketball School και τα padel sessions στο Mouratoglou Tennis Center. Στο Sandcastle, τα παιδιά 4-12 ετών θα ζήσουν τη νέα βιωματική εμπειρία «Find your Greek Hero», εμπνευσμένη από την Οδύσσεια, ανακαλύπτοντας την έννοια του ηρωισμού και γνωστούς μύθους μέσα από διαδραστικό παιχνίδι.

Για τη διαμονή τους οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν το The Westin Resort Costa Navarino, ιδανικό προορισμό για οικογένειες, όπου τα παιδιά απολαμβάνουν το υδάτινο πάρκο με έξι νεροτσουλήθρες και παιδική πισίνα με περισσότερα από 10 water games, ενώ το Cocoon (για βρέφη 4 μηνών έως παιδιά 4 ετών) και το SandCastle, προσφέρουν συναρπαστικές δραστηριότητες αναψυχής και εκπαίδευσης μέσα από την εξερεύνηση και τη δημιουργία.

Περισσότερες πληροφορίες ή επιλογές διαμονής στο The Westin Resort Costa Navarino, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Navarino Agora, δείτε εδώ.