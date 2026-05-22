Η adidas πραγματοποίησε το φετινό ετήσιο Sports Day των εργαζομένων της σε συνεργασία με τα Special Olympics Hellas, εγκαινιάζοντας μια νέα πρωτοβουλία εθελοντισμού και ενεργής συμμετοχής των εργαζομένων στην Ελλάδα. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη κοινή δράση μεταξύ της adidas και του οργανισμού Special Olympics Hellas, με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, την προώθηση της ένταξης και τη στήριξη των ατόμων με νοητική αναπηρία μέσα από τη δύναμη του αθλητισμού.

Τα Special Olympics Hellas αποτελούν τον μεγαλύτερο και πιο ενεργό αθλητικό και εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό στην Ελλάδα για άτομα με νοητική αναπηρία, με περισσότερα από 35 χρόνια συνεχούς δράσης από το 1988. Ο οργανισμός υποστηρίζει περισσότερους από 1.500 ενεργούς αθλητές και πλαισιώνεται από περισσότερους από 500 εθελοντές σε 35 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Οι αθλητές προπονούνται και αγωνίζονται σε 22 αθλήματα ολυμπιακού τύπου, προωθώντας καθημερινά την κοινωνική ένταξη μέσα από τον αθλητισμό.

Η συνεργασία ξεκίνησε με μια ενημερωτική δράση στα κεντρικά γραφεία της adidas South East Europe, όπου διοικητικά μέλη και εκπρόσωποι των Special Olympics Hellas παρουσίασαν στους εργαζομένους το έργο, την αποστολή και τις πρωτοβουλίες του οργανισμού. Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι της adidas συμμετείχαν ενεργά στους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics Hellas «Λουτράκι 2026», τόσο μέσα από εθελοντική προσφορά όσο και μέσω κοινών αθλητικών δραστηριοτήτων με τους αθλητές.

Το διήμερο Sports Day της adidas πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Μαΐου στο Loutraki Sport Camp, παράλληλα με τη διοργάνωση των Πανελλήνιων Αγώνων Special Olympics Hellas «Λουτράκι 2026». Συνολικά, περίπου 100 εργαζόμενοι της adidas συμμετείχαν στις δράσεις της διοργάνωσης, με περισσότερους από 50 να δίνουν το «παρών» ως θεατές και 40 εργαζόμενους να συμμετέχουν ως εθελοντές, στηρίζοντας ενεργά τη διεξαγωγή των Αγώνων και την εμπειρία των αθλητών, δίνοντας τους δύναμη με το «You Got This», το μότο του brand. Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι συμμετείχαν σε Unified Sports Experiences, σχηματίζοντας μικτές ομάδες με αθλητές των Special Olympics σε αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ και bocce. Μέσα από τις κοινές αυτές δραστηριότητες, αναδείχθηκαν έμπρακτα οι αξίες της συνεργασίας, της ισότιμης συμμετοχής και της συμπερίληψης.

Ξεχωριστή παρουσία στη διοργάνωση είχε ο Βασίλης Τοροσίδης, ο οποίος συμμετείχε ως καλεσμένος της adidas. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, με σημαντική πορεία στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο, βρέθηκε δίπλα στους αθλητές των Special Olympics, συμμετέχοντας μαζί τους σε ποδοσφαιρικές δραστηριότητες και μοιράζοντας στιγμές χαράς και ομαδικότητας μέσα στο γήπεδο. Μετά το τέλος των δράσεων, συνομίλησε με τους αθλητές, υπέγραψε mini μπάλες Trionda και φωτογραφήθηκε μαζί τους, αναδεικνύοντας τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει ανθρώπους χωρίς διακρίσεις.

Οι Πανελλήνιοι Αγώνες Special Olympics Hellas «Λουτράκι 2026», που πραγματοποιήθηκαν από τις 8 έως τις 13 Μαΐου, συγκέντρωσαν περισσότερους από 450 αθλητές και 100 προπονητές και συνοδούς από την Ελλάδα και την Κύπρο, με τη στήριξη άνω των 100 εθελοντών. Οι συμμετέχοντες αγωνίστηκαν σε έξι αθλήματα ολυμπιακού τύπου — bocce, καγιάκ, μπάσκετ, κολύμβηση, ποδόσφαιρο και στίβο, μετατρέποντας το Λουτράκι σε σημείο αναφοράς για τη συμπερίληψη, το σεβασμό, τη συνεργασία και την ισότιμη συμμετοχή μέσα από τον αθλητισμό. Μέσα από τη στήριξή της στη διοργάνωση, η adidas επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στις αξίες της συμπερίληψης και της ισότητας, με την πεποίθηση ότι ο αθλητισμός μπορεί να αλλάξει ζωές.