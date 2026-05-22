Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Η Calvin Klein παρουσιάζει την καμπάνια Calvin Klein Collection Spring 2026, σε συνεργασία με τη Creative Director Veronica Leoni για τη δεύτερη συλλογή της.

Φωτογραφημένη από τον Juergen Teller στο Spring 2026 show του brand στη Νέα Υόρκη, η campaign αποτυπώνει την ενέργεια και την αμεσότητα του runway. Candid images παρουσιάζουν τα models Loli Bahia, Stella Hanan, Grace Knipe, Lauren Huyskens, Libby Taverner, Justi Aegitos, Xiru Yang, Bai Ruien, Diane Chiu, Ruyu Chen και Perus Adolwi εν κινήσει. Τα αποφασιστικά τους βήματα και οι φυσικές τους κινήσεις αναδεικνύουν τον εκλεπτυσμένο μινιμαλισμό της Collection, ενώ ο απαλός φωτισμός τονίζει μια παλέτα από white, beluga και black, με πινελιές από candy pink και fern green.

«Ήθελα αυτή η Collection campaign να αποτυπώνει μια ψυχική κατάσταση τόσο τολμηρή και λιτή όσο και τα ίδια τα ρούχα, ενώ παράλληλα να αναγνωρίζει πώς η ένταση στην επιθυμία μιας γυναίκας τόσο για intimacy όσο και για exposure μπορεί να εκφραστεί μέσα από craft, color και artisanship», δήλωσε η Veronica Leoni, Creative Director του Calvin Klein Collection. «Αυτές οι εικόνες σου δείχνουν ποια είναι αυτή η γυναίκα, πώς θέλει να τη βλέπουν και πώς το dressing αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία της για self-expression.»

Το Calvin Klein Collection Spring 2026 παρουσιάζει pieces σχεδιασμένα για την καθημερινή ζωή, διαμορφωμένα από μια αίσθηση intimacy. Τα key silhouettes περιλαμβάνουν κοντά και μακριά pinafore dresses, ακριβή jackets με low-cut necklines, και tailoring που είναι είτε λεπτό και cropped είτε relaxed και elongated. Τα expressive separates και η τολμηρή ανάδειξη του underwear ως outerwear δίνουν περαιτέρω χαρακτήρα σε μια σύγχρονη urban γκαρνταρόμπα, άμεσα συνδεδεμένη με την πραγματικότητα.

Η latest Collection θα είναι διαθέσιμη στο calvinklein.com και μέσω επιλεγμένων key wholesale partners παγκοσμίως, όπως τα Net-a-Porter, Mytheresa, Antonia, KaDeWe, Printemps, Browns και Harvey Nichols, από τις 28 Απριλίου 2026. Η campaign θα παρουσιαστεί στα social platforms του @calvinklein, καθώς και σε high-impact out-of-home placements.

Campaign credit: Shot by Juergen Teller

Campaign images: HERE

Editorial credit: Calvin Klein Collection

Social: @calvinklein