Ένα μωρό φέρνει απίστευτη χαρά μέσα σε ένα σπίτι, αλλά μαζί του φέρνει και μια νέα πραγματικότητα γεμάτη έξοδα. Και μάλιστα έξοδα που ξεκινούν από την πρώτη κιόλας μέρα. Αυτό φαίνεται πως σκέφτηκαν και στην Καλιφόρνια, όπου ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα στήριξης νέων γονιών. Σύμφωνα με αυτό, οικογένειες που αποκτούν νεογέννητο θα λαμβάνουν δωρεάν πάνες πριν φύγουν από το μαιευτήριο.

Μια μικρή βοήθεια σε μια απαιτητική αρχή

Στην πράξη, κάθε οικογένεια θα παίρνει περίπου 400 πάνες, ποσότητα που καλύπτει λίγο περισσότερο από έναν μήνα ανάγκες ενός νεογέννητου. Και μπορεί σε κάποιον να ακούγεται μικρό, όμως όσοι έχουν περάσει από τη φάση των πρώτων μηνών γνωρίζουν καλά ότι οι πάνες είναι από τα πρώτα και σταθερά έξοδα που εμφανίζονται. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αρχικά σε συγκεκριμένα νοσοκομεία της πολιτείας, δίνοντας προτεραιότητα σε οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη.

Αρκούν όμως οι πάνες;

Η αλήθεια είναι πως όχι. Οι δωρεάν πάνες μπορούν να προσφέρουν μια πρώτη ανάσα στους γονείς, όμως δεν αλλάζουν συνολικά την οικονομική πίεση που συνοδεύει την απόκτηση ενός παιδιού. Γιατί μετά τον πρώτο μήνα έρχονται τα υπόλοιπα έξοδα. Βρεφικά είδη, γάλα, παιδικός σταθμός, λογαριασμοί, καθημερινές ανάγκες που δεν σταματούν. Παρόλα αυτά, τέτοιες κινήσεις έχουν έναν συμβολισμό που δεν περνά απαρατήρητος. Δείχνουν ότι η στήριξη της οικογένειας δεν ξεκινά όταν το παιδί μεγαλώσει, αλλά από τις πρώτες κιόλας ημέρες.

Και στην Ελλάδα;

Το ερώτημα έρχεται σχεδόν αυτόματα. Θα μπορούσε να υπάρξει κάτι αντίστοιχο και εδώ; Θεωρητικά ναι. Δεν είναι μια ιδέα αδύνατη να εφαρμοστεί, είτε μέσω δημόσιων μαιευτηρίων είτε μέσα από ειδικά προγράμματα στήριξης. Ωστόσο, αν μιλάμε για πραγματική βοήθεια προς τις οικογένειες, ίσως η συζήτηση να χρειάζεται να πάει ένα βήμα πιο πέρα. Γιατί οι πάνες είναι μόνο η αρχή.

Και τελικά ίσως το πραγματικό ερώτημα να μην είναι αν θα δοθούν δωρεάν πάνες, αλλά αν θα υπάρξει συνολικά μια πολιτική που θα κάνει λίγο πιο εύκολη την απόφαση να μεγαλώσεις ένα παιδί σήμερα.