Ο Benito Antonio Martínez Ocasio, γνωστός σε όλους ως Bad Bunny, και η Zara παρουσιάζουν σήμερα τη συλλογή BENITO ANTONIO, μια σειρά 150 κομματιών που αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Η ιστορία που άρχισε πριν την ανακοίνωση

Η συνεργασία είχε ήδη αρχίσει να ξεδιπλώνεται πολύ πριν από οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση. Στις 8 Φεβρουαρίου, ο Benito ανέβηκε στη σκηνή του Apple Music Super Bowl LX Halftime Show στο Σάντα Κλάρα μπροστά σε περισσότερους από 100 εκατομμύρια θεατές, γινόμενος ο πρώτος Λατίνος άνδρας καλλιτέχνης που κυριαρχεί στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή στον κόσμο, φορώντας custom εμφανίσεις δημιουργημένες μαζί με τη Zara. Στο Met Gala της 4ης Μαΐου εμφανίστηκε σε ένα custom μαύρο tuxedo δικής του σχεδίασης, αναπτυγμένο και πάλι σε συνεργασία με τον ισπανικό κολοσσό. Και στις 16 Μαΐου, πριν ακόμη γίνει καμία επίσημη ανακοίνωση, η Zara μετέτρεψε το κατάστημα στο Plaza Las Américas στο Σαν Χουάν σε αποκλειστικό pop-up χώρο, δίνοντας στο Πουέρτο Ρίκο την πρώτη επαφή με τη συλλογή, με τον ίδιο τον Benito να κάνει αιφνιδιαστική εμφάνιση το ίδιο απόγευμα.

150 κομμάτια χτισμένα γύρω από μία αρχή

Η συλλογή δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον επί χρόνια creative director του καλλιτέχνη, Janthony Oliveras, και χτίστηκε γύρω από μία βασική αρχή: τη μοναδική οπτική του Benito. Κάθε λεπτομέρεια, από τις σιλουέτες και τα χρώματα μέχρι τα γραφικά, τα υφάσματα και την εφαρμογή, προσεγγίστηκε με πρόθεση και ένστικτο. Τα κομμάτια κινούνται ανάμεσα σε tailoring, oversized essentials, textured separates, graphic statements και καλοκαιρινά pieces, σχεδιασμένα με την αίσθηση αυτοπεποίθησης, ατομικότητας και άνεσης που εδώ και χρόνια χαρακτηρίζει το στιλ του.

«Σαν να μπαίνεις σε ένα όνειρο»

Όπως εξηγεί ο Oliveras: «Ο ρόλος μου ήταν να ζωντανέψω το στιλ του Benito όπως είναι σήμερα. Το ότι βρίσκομαι τόσο κοντά του μου έδωσε μια πραγματική αίσθηση σιγουριάς. Υπάρχει κάτι πολύ ξεχωριστό σε αυτή τη συνεργασία, είναι η συνάντηση δύο κόσμων που ενώνονται μέσα από τη γλώσσα. Θέλω οι άνθρωποι να νιώσουν σαν να μπαίνουν σε ένα όνειρο και να καταλάβουν ότι η απλότητα δεν χρειάζεται να σημαίνει κάτι βαρετό.»

Το Πουέρτο Ρίκο στο κέντρο της παγκόσμιας συζήτησης

Η οπτική ταυτότητα της συλλογής δημιουργήθηκε από τους M/M Paris σε στενή συνεργασία με τον Benito, αντλώντας έμπνευση από στοιχεία της αστικής υποδομής, χειροποίητες υφές και λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής στο Πουέρτο Ρίκο που συχνά περνούν απαρατήρητες. Η καμπάνια φωτογραφήθηκε εκεί από τον STILLZ, με εικόνες που δείχνουν τον Benito μόνο του σε μια βραχονησίδα στη θάλασσα, δίπλα σε ένα χειροποίητο ξύλινο σκάφος με πανί φτιαγμένο από κομμάτια της ίδιας της συλλογής. Περισσότερο από μια απλή συνεργασία, το BENITO ANTONIO είναι αντανάκλαση της ταυτότητας ενός καλλιτέχνη που πάντα έπαιρνε ό,τι ανήκει στο Πουέρτο Ρίκο και το τοποθετούσε στο κέντρο της παγκόσμιας συζήτησης, χωρίς να το αλλάζει για να γίνει κατανοητό.