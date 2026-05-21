Κάπου στη μνήμη μας υπάρχει ένα καλοκαίρι που δεν το φωτογραφίσαμε αρκετά. Παραλίες που δεν είχαν ακόμη πολλή κόσμο, μαγιό που μύριζαν αλάτι για μέρες, βράδια χωρίς πρόγραμμα και insta stories. Ήταν μια άλλη εποχή, πιο ελεύθερη, πιο αισθησιακή και λιγότερο επιτηδευμένη. Και είναι ακριβώς αυτή η εποχή που η Stefania Frangista καλεί πίσω με τη νέα της συλλογή μαγιό, SIRÈNE.

Πριν γεμίσουν οι παραλίες

Η έμπνευση έρχεται από τα late ’70s και early ’80s, από τόπους που είχαν ακόμη κάτι το ανεξερεύνητο. Το Super Paradise της Μυκόνου πριν γίνει θρύλος, η Ίος των χίπις, η Bondi Beach με τους πρώτους surfer. Παραλίες που σήμερα έχουν hashtag και DJ set, τότε ήταν απλώς παραλίες. Η συλλογή τις θυμάται χωρίς να γίνεται νοσταλγική, γιατί αυτό που αναζητά δεν είναι το παρελθόν αλλά μια αίσθηση. Εκείνη που θυμίζει η Daryl Hannah στο Splash, μια γοργόνα που κινείται ανάμεσα στον κόσμο χωρίς προσπάθεια και χωρίς επίγνωση του βλέμματος πάνω της.

Η Αυστραλία ως σκηνικό

Για να αποτυπώσει αυτό το mood, η Stefania Frangista εμπιστεύτηκε τον φακό της Brydie Mack στην Αυστραλία, με πρωταγωνίστρια τη Martina Taglienti. Χρυσό φως, άδειες παραλίες, ρουστίκ interiors. Λιγότερο editorial, περισσότερο σαν καλοκαιρινό ημερολόγιο που ξεχάστηκε στο αμαξάκι.

Prints και υφές

Κάθε print της συλλογής έχει τη δική του ιστορία. Το Paisley με τα λαχούρια είναι καθαρά rock festival αισθητική. Το Patchwork μοιάζει σαν κάποιος να μάζεψε διαφορετικά vintage μαντήλια και να βγήκε ωραίο. Το Muse είναι πιο απαλό, με florals που φαίνονται λες και τα φόρεσε ο ήλιος πολύ πριν από εμάς. Και το Leopard επιστρέφει ηλιοκαμένο και washed, χωρίς ίχνος glamour, ακριβώς έτσι πρέπει να είναι. Στα υλικά ξεχωρίζει το Jacquard ύφασμα με τα ανάγλυφα μοτίβα που σχεδίασε το ίδιο το brand, καθώς και το αγαπημένο metallic seersucker σε νέες αποχρώσεις.

Αυτό που δεν αλλάζει ποτέ είναι το πού και πώς φτιάχνεται κάθε συλλογή. Η SIRÈNE κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, από ευρωπαϊκά υλικά υψηλής ποιότητας, με την ίδια προσοχή στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζει το brand από την αρχή. Γιατί κάποια πράγματα αξίζει να γίνονται με χρόνο, όπως ακριβώς και το καλό καλοκαίρι.

Η συλλογή Sirène SS26 είναι διαθέσιμη στο stefaniafrangista.com