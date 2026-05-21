Ανακοίνωση εξέδωσε ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος σχετικά με την αύξηση των ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως therian στην Πορτογαλία και ζητούν κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Οι therian είναι άτομα που δηλώνουν ότι ταυτίζονται με ζώα και συχνά μιμούνται τη συμπεριφορά τους, φορώντας μάσκες ή κινούμενοι στα τέσσερα. Το φαινόμενο έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές μέσω του TikTok.

Στη δήλωσή του, ο σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι η πορτογαλική νομοθεσία δεν αναγνωρίζει «ταυτότητα ζώου» για ανθρώπους και υπογραμμίζει πως οι κτηνίατροι οφείλουν να αρνούνται πράξεις διάγνωσης ή θεραπείας σε τέτοιες περιπτώσεις.

Παράλληλα, ζητείται από τους επαγγελματίες να εξηγούν με σαφή τρόπο ότι έχουν άδεια αποκλειστικά για την περίθαλψη ζώων και όχι ανθρώπων, ακόμη κι αν αυτοί αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.