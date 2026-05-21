Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Η LG, σταθερά προσηλωμένη στην τεχνολογική πρωτοπορία, παρουσιάζει τη νέα γκάμα τηλεοράσεων και ηχοσυστημάτων μέσα από πέντε θεματικούς άξονες, αναδεικνύοντας πώς η προηγμένη τεχνολογία μπορεί να εμπλουτίσει κάθε στιγμή της καθημερινότητας — από τη χαλάρωση στο σαλόνι μέχρι τη συγκίνηση μιας αθλητικής μετάδοσης ή την ένταση ενός gaming marathon.

Design Room — Greatness at its thinnest

Στο Design Room, η LG παρουσιάζει την επανάσταση της OLED evo W6 77″, της εμβληματικής Wallpaper TV που επαναπροσδιορίζει την έννοια του design. Με slogan “Wallpaper TV, Reborn”, η νέα γενιά αυτής της εντυπωσιακά λεπτής τηλεόρασης ενσωματώνεται στον τοίχο σαν έργο τέχνης, αποδεικνύοντας ότι η αισθητική και η τεχνολογική υπεροχή μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.

Με σώμα πάχους μόλις 9mm και πλήρως επανασχεδιασμένη εσωτερική αρχιτεκτονική, η Wallpaper TV προσφέρει μια κομψή φόρμα που εφαρμόζει επίπεδα στον τοίχο. Η αποκλειστική τεχνολογία True Wireless της LG επιτρέπει την τοποθέτηση της τηλεόρασης σχεδόν οπουδήποτε στον χώρο, καθώς όλες οι συνδέσεις φιλοξενούνται στο Zero Connect Box, το οποίο μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση έως και 10 μέτρων, μεταφέροντας ασύρματα 4K εικόνα και ήχο visually lossless. Η W6 αναδεικνύεται ως η λεπτότερη 4K 165Hz True Wireless OLED TV στον κόσμο, ενσωματώνοντας τη νέα τεχνολογία Hyper Radiant, που επαναπροσδιορίζει τη νέα γενιά OLED τηλεοράσεων της LG.

Επιπλέον, η W6 διακρίθηκε πρόσφατα με το βραβείο iF Design Award 2026 για την καινοτόμα ενσωμάτωση προηγμένης τεχνολογίας και εκλεπτυσμένου σχεδιασμού.

Home Cinema Room — Hyper Radiant Color Tech

Η LG υπόσχεται μια κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι, με πρωταγωνιστή την OLED evo G6 65″, The Next OLED TV, την πιο φωτεινή OLED τηλεόραση που έχει κατασκευάσει ποτέ η LG. Χάρη στην τεχνολογία Hyper Radiant Color σε συνδυασμό με τον εξελιγμένο Brightness Booster Ultra, η G6 επιτυγχάνει επίπεδα φωτεινότητας έως και 3,9 φορές υψηλότερα από τις συμβατικές OLED[1], ενώ η πιστοποιημένη με Reflection Free Premium οθόνη της διατηρεί τα Perfect Blacks και τα Perfect Colors σταθερά και ακριβή ακόμη και σε φωτεινούς, ανοιχτούς χώρους.

Στον πυρήνα της βρίσκεται ο νέος επεξεργαστής α11 AI Gen3 με Dual AI Engine, όπου ενισχύει συνολικά την απόδοση της εικόνας και ήχου καθώς και συνολικά την εκτέλεση προηγμένων αλγορίθμων. Λειτουργίες όπως Filmmaker Mode™, Dolby Vision™ και Dolby Atmos®[2] ενισχύουν περαιτέρω τις κινηματογραφικές δυνατότητές της. Συνοδεύεται από το ηχοσύστημα SG10TY, για μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία που μεταφέρει τον θεατή στο επίκεντρο της δράσης.

Gaming Room — Η νέα εποχή του gaming

Η LG παρουσιάζει δύο κορυφαία προϊόντα για τους πιο απαιτητικούς gamers. Η OLED evo C6 65″, εφοδιασμένη με τον ίδιο επεξεργαστή α (Alpha) 11 AI Gen3, ενσωματώνει Premium χαρακτηριστικά που έως πρότινος ήταν αποκλειστικότητα των κορυφαίων κατηγοριών. Το AI Picture Pro και το AI Sound Pro συνεργάζονται για να εκλεπτύνουν την εικόνα και να δημιουργήσουν καθηλωτικό εικονικό ήχο 11.1.2 καναλιών. Για τους gamers, η C6 προσφέρει υποστήριξη 4K στα 165Hz, χρόνο απόκρισης μόλις 0,1ms[3], NVIDIA G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync Premium και πιστοποίηση VESA ClearMR 10000, ενώ είναι συμβατή με Bluetooth controllers ULL.

Παράλληλα, η MRGB87 75″ εισάγει την επανάσταση του Mini RGB με slogan “The New Color Revolution”, αποδίδοντας ένα νέο εύρος χρωμάτων και αντίθεσης που επανασχεδιάζει τα όρια της LCD τεχνολογίας. Το soundbar S95TR ολοκληρώνει την εμπειρία με καθηλωτικό ήχο που απογειώνει κάθε gaming session.

Sports Room — Δυναμικά χρώματα, ζωντανή δράση

Η QNED87 65″ έχει σχεδιαστεί για όσους ζουν τον αθλητισμό κάθε λεπτό, προσφέρει 4K QNED MiniLED εικόνα με πλούσια χρώματα μέσω της τεχνολογίας Dynamic Colors για ζωηρή απόδοση κάθε στιγμής του παιχνιδιού. Αντίστοιχα, η QNED83 65″ αποδίδει μια κορυφαία LCD εμπειρία υψηλών προδιαγραφών. Τα μοντέλα ηχητικού εξοπλισμού S30A και S70TR συμπληρώνουν την ατμόσφαιρα του γηπέδου μέσα στο σπίτι, μεταφέροντας κάθε στιγμή με αυθεντικότητα.

AI & Color Room — Τεχνητή νοημοσύνη με χρώμα

Στο AI & Color Room, η LG αναδεικνύει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με κορυφαία απόδοση χρωμάτων. Η QNED72, σε 65″, αξιοποιεί την τεχνολογία Mini LED με συνδυασμό Quantum Dot και Dynamic QNED Color για ακριβή χρώματα και βαθύτερες αντιθέσεις, αποτελώντας μια ισορροπημένη επιλογή για όσους αναζητούν προηγμένα QNED χαρακτηριστικά σε προσιτή τιμή. Η NU85 65’’αποτελεί την Premium Nano 4K UHD πρόταση, εφοδιασμένη με τον επεξεργαστή α7 AI Gen9, και τη νέα μοναδική τεχνολογία τον Nano Detail Enhancer για ευκρινείς λεπτομέρειες σε κάθε σκηνή, ενώ υποστηρίζει HDR10 Pro και Filmmaker Mode, αποδίδοντας ζωηρή και τρισδιάστατη εικόνα σε κάθε περιεχόμενο.

Η OLED evo B6 55″ φέρνει τα κορυφαία χαρακτηριστικά της OLED τεχνολογίας σε πιο προσιτό μέγεθος, με πάνω από 8,3 εκατομμύρια self-lite pixels, Perfect Black, Vivid Color και επεξεργαστή α8 AI Gen3, ενώ προσφέρει gaming στα 120Hz με NVIDIA G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync Premium[4] και χρόνο απόκρισης 0,1ms[5]. Το ηχείο DXL7 ολοκληρώνει τη σύνθεση με κρυστάλλινη ηχητική απόδοση.

Όλη η σειρά αξιοποιεί την πλατφόρμα webOS με τη νέα λειτουργία Voice ID, που αναγνωρίζει τον χρήστη και προσαρμόζει αυτόματα την οθόνη “My Page” στο προφίλ του. Οι δυνατότητες Multi-AI ενσωματώνουν Google Gemini και Microsoft Copilot[6], ενώ ο αναβαθμισμένος AI Concierge και η νέα λειτουργία “In This Scene” επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες περιεχομένου με μία απλή φωνητική εντολή, όπου όλα είναι προστατευμένα από το LG Shield, το οποίο διακρίθηκε με το CES 2026 Innovation Award.

Καινοτομία που έχει νόημα

Η LG επιβεβαιώνει τη θέση της ως Tech Leader, αποδεικνύοντας ότι η αληθινή καινοτομία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά εργαλείο για να βελτιώνεται η καθημερινή ζωή.

Από τη μινιμαλιστική κομψότητα της Wallpaper TV μέχρι τη την νέα τεχνολογία Hyper Radiant που χαρακτηρίζει τη νέα γενιά OLED TV, κάθε προϊόν διηγείται μια διαφορετική ιστορία γύρω από τον ίδιο πυρήνα: τη δέσμευση της LG να φέρνει το μέλλον πιο κοντά στο σπίτι των καταναλωτών.

[1]Η φωτεινότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα το μοντέλο, το μέγεθος οθόνης και την περιοχή της αγοράς.

Η μέγιστη φωτεινότητα είναι 3,9 φορές πιο φωτεινή από τη συμβατική OLED στο παράθυρο 3% μέσω εσωτερικών μετρήσεων

Το x3,9 πιο φωτεινή ισχύει για τα μοντέλα OLED G6 83/77/65/55 ιντσών, ενώ το x2,1 πιο φωτεινή ισχύει για το μοντέλο OLED G6 48 ιντσών

[2]Τα Filmmaker Mode™, Dolby Vision™, Dolby Atmos® είναι εμπορικά σήματα και ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

και αντίστοιχα πιο κάτω τα NVIDIA G–SYNC®, AMD FreeSync™, Google Gemini, Microsoft Copilot είναι εμπορικά σήματα και ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

[3]Οι οθόνες LG OLED έχουν πιστοποιηθεί από την Intertek για «Χρόνους απόκρισης 0,1ms (Gray to Gray) και για Πιστοποιημένη απόδοση παιχνιδιού»

[4] Τα NVIDIA G–SYNC®, AMD FreeSync™ είναι εμπορικά σήματα και ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

[5] Οι οθόνες LG OLED έχουν πιστοποιηθεί από την Intertek για «Χρόνους απόκρισης 0,1ms (Gray to Gray) και για Πιστοποιημένη απόδοση παιχνιδιού»

[6] Τα Google Gemini & Microsoft Copilot είναι εμπορικά σήματα και ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.