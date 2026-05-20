Το «Billie Jean» του Μάικλ Τζάκσον κατέκτησε την κορυφή του Billboard Global 200, σαράντα τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Η εντυπωσιακή άνοδος του κομματιού από το No. 65 στην πρώτη θέση συνδέεται άμεσα με την εισπρακτική επιτυχία της βιογραφικής ταινίας «Michael» στους κινηματογράφους.

Ιστορικό ρεκόρ στα charts

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, η επιτυχία του 1982 συγκέντρωσε 51,5 εκατομμύρια streams και 3.000 ψηφιακές πωλήσεις μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο καλλιτέχνης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2009, καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο συγκεκριμένο chart.

Διαχρονική κυριαρχία

Το εμβληματικό τραγούδι του άλμπουμ «Thriller» κλείδωσε την πρωτιά κατά την 144η εβδομάδα παρουσίας του στους καταλόγους, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική ανθεκτικότητά του στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.