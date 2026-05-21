Ραβιόλι με ρικότα και πράσα: το πιάτο που σε κάνει να νιώθεις λίγο Ιταλία

Υπάρχουν συνταγές που μοιάζουν «προχωρημένες», αλλά στην πραγματικότητα απλώς θέλουν χρόνο και σωστή καθοδήγηση. Τα σπιτικά ραβιόλι είναι μία από αυτές. Δεν είναι για βιαστικά απογεύματα, αλλά είναι για εκείνες τις μέρες που θέλεις να μπεις στην κουζίνα και να απολαύσεις τη διαδικασία. Και πίστεψέ με, αξίζει μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Τα υλικά για να ξεκινήσεις σωστά

Για τη ζύμη

350 γρ. αλεύρι τύπου “00”

50 γρ. ψιλό σιμιγδάλι, συν επιπλέον για πασπάλισμα

2 αυγά

4 κρόκοι αυγών

λίγο αλάτι

40 γρ. φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα (προαιρετικά, για το σερβίρισμα)

Για τη γέμιση

375 γρ. ρικότα

75 γρ. φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα

1 κ.γ. φρέσκα μυρωδικά (βασιλικός, μαντζουράνα ή μαϊντανός)

1 αυγό

1 κρόκος αυγού

60 ml κρέμα γάλακτος

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τα πράσα

2 κ.σ. ελαιόλαδο

50 γρ. βούτυρο

2 πράσα, καθαρισμένα και κομμένα σε ροδέλες

1/4 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο

Η ζύμη θέλει χέρι, αλλά όχι υπερβολές

Ρίχνεις όλα τα υλικά της ζύμης σε μούλτι και τα δουλεύεις μέχρι να ενωθούν. Μεταφέρεις σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια με σιμιγδάλι και ζυμώνεις για τουλάχιστον 5 λεπτά μέχρι να γίνει λεία και ελαστική.

Τη σχηματίζεις σε μπάλα, τη τυλίγεις καλά και τη βάζεις στο ψυγείο για μισή ώρα. Αυτό το βήμα δεν το παραλείπεις. Αν δεν ξεκουραστεί, δεν θα ανοίγει σωστά.

Η γέμιση που κάνει τη διαφορά

Σε ένα μπολ ανακατεύεις τη ρικότα με την παρμεζάνα και τα μυρωδικά.

Παίρνεις τη μισή ποσότητα και τη χτυπάς στο μούλτι με το αυγό και τον κρόκο. Προσθέτεις την κρέμα γάλακτος και δημιουργείς μια πιο λεία, βελούδινη υφή.

Ενώνεις ξανά τα δύο μείγματα, αλατοπιπερώνεις και αφήνεις στην άκρη.

Το άνοιγμα των φύλλων χωρίς άγχος

Ανοίγεις τη ζύμη σε λεπτά φύλλα είτε με μηχανή ζυμαρικών είτε με πλάστη. Θέλεις να είναι λεπτή αλλά να μην σκίζεται.

Βάζεις κουταλάκια γέμισης πάνω στο φύλλο, αφήνοντας απόσταση μεταξύ τους. Σκεπάζεις με δεύτερο φύλλο και πιέζεις καλά γύρω γύρω για να φύγει ο αέρας. Αν εγκλωβιστεί αέρας, τα ραβιόλι μπορεί να ανοίξουν στο βράσιμο.

Κόβεις σε τετράγωνα κομμάτια και τα πασπαλίζεις με λίγο σιμιγδάλι για να μην κολλήσουν.

Τα πράσα θέλουν υπομονή, όχι βιασύνη

Σε τηγάνι ζεσταίνεις το ελαιόλαδο με το βούτυρο και σοτάρεις τα πράσα για περίπου 15 λεπτά. Θέλεις να μαλακώσουν χωρίς να πάρουν χρώμα.

Στο τέλος προσθέτεις το μοσχοκάρυδο, που δίνει αυτό το κάτι που δεν καταλαβαίνεις αμέσως αλλά κάνει τη διαφορά.

Το τελικό στάδιο που κρίνει το αποτέλεσμα

Βράζεις τα ραβιόλι σε αλατισμένο νερό για 2 με 3 λεπτά. Δεν τα αφήνεις παραπάνω γιατί θα χαλάσει η υφή τους.

Τα σερβίρεις με τα πράσα από πάνω και, αν θέλεις, προσθέτεις λίγη έξτρα παρμεζάνα.

Και η αλήθεια

Δεν είναι «εύκολη» συνταγή. Είναι όμως από εκείνες που σε ανταμείβουν. Αν την κάνεις μία φορά σωστά, μετά δεν θα ξαναγυρίσεις στα έτοιμα.

Καλή απόλαυση!