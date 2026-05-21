Μετά τη Eurovision, η DARA γυρίζει σελίδα και το επόμενο κεφάλαιο ίσως γράφεται με τη Φουρέιρα

Η Eurovision μπορεί να έριξε αυλαία πριν από λίγες ημέρες, όμως για τη DARA το πάρτι φαίνεται πως τώρα ξεκινά. Η τραγουδίστρια που βγήκε από τον διαγωνισμό με το τρόπαιο στα χέρια και όλη την Ευρώπη να μιλά για εκείνη, βρίσκεται ήδη ένα βήμα μπροστά και, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, ετοιμάζεται για μια συνεργασία που δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη στην ελληνική pop σκηνή.

Η μουσική συνάντηση που συζητιέται ήδη

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί έντονα η πληροφορία ότι η DARA βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ελένη Φουρέιρα για ένα κοινό project. Την αποκάλυψη έκανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Πέτρος Σοφιανίδης μέσα από βίντεο στο TikTok, βάζοντας αμέσως φωτιά στα σχόλια και στις προβλέψεις.

Αυτό που προς το παρόν δεν γνωρίζει κανείς είναι η μορφή που θα έχει η συνεργασία. Θα είναι ολοκαίνουργιο single; Κάποια ανατρεπτική επανεκτέλεση; Ή μήπως μια εμφάνιση που θα λειτουργήσει σαν προπομπός για κάτι μεγαλύτερο;

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δρόμοι τους συναντιούνται

Όσοι παρακολουθούν τις κινήσεις της DARA μάλλον δεν έπεσαν εντελώς από τα σύννεφα. Η τραγουδίστρια είχε βρεθεί πρόσφατα στην Αθήνα και μάλιστα πέρασε από το Lohan, όπου ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη Φουρέιρα.

Τα βίντεο από εκείνη τη βραδιά κυκλοφόρησαν γρήγορα στα social media και έδωσαν αφορμή για σχόλια, θεωρίες και… αρκετή ανυπομονησία.

Μήπως έρχεται η πρώτη αποκάλυψη στα MAD;

Με τα MAD Video Music Awards 2026 να πλησιάζουν, αρκετοί θεωρούν πως εκεί ίσως δούμε το πρώτο δείγμα αυτής της συνεργασίας, εφόσον τελικά προχωρήσει.

Σε κάθε περίπτωση, η DARA δείχνει ότι δεν σκοπεύει να αφήσει το momentum της Eurovision να περάσει ανεκμετάλλευτο. Και αν δίπλα της βρεθεί η Ελένη Φουρέιρα, τότε μιλάμε για ένα δίδυμο που ξέρει πολύ καλά πώς να τραβά πάνω του όλα τα βλέμματα.

Μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, κρατάμε μικρό καλάθι αλλά παραδεχόμαστε ότι το σενάριο έχει ήδη αρκετό ενδιαφέρον.