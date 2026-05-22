Η πανακότα είναι από εκείνα τα γλυκά που δείχνουν κομψά, αλλά δεν θέλουν φασαρία. Με λίγα υλικά, βελούδινη υφή και μια δροσερή σάλτσα βατόμουρου, γίνεται το ιδανικό επιδόρπιο για ένα τραπέζι ή για μια μικρή γλυκιά πολυτέλεια στο σπίτι.

Υλικά

Για την πανακότα

3 φύλλα ζελατίνης

250 ml γάλα

250 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

1 λοβός βανίλιας, κομμένος κατά μήκος, με τους σπόρους ξυσμένους

25 γρ. ζάχαρη

Για τη σάλτσα

175 γρ. ζάχαρη

Λίγο λικέρ κεράσι, προαιρετικά

350 γρ. βατόμουρα

Εκτέλεση

Αρχικά, βάζουμε τα φύλλα ζελατίνης σε λίγο κρύο νερό και τα αφήνουμε μέχρι να μαλακώσουν.

Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε το γάλα, την κρέμα γάλακτος, τον λοβό και τους σπόρους της βανίλιας, καθώς και τη ζάχαρη. Ζεσταίνουμε το μείγμα μέχρι να αρχίσει να σιγοβράζει. Στη συνέχεια, αφαιρούμε τον λοβό της βανίλιας και τον πετάμε.

Στύβουμε καλά τα φύλλα ζελατίνης για να φύγει το περιττό νερό, τα προσθέτουμε στο ζεστό μείγμα και αποσύρουμε το κατσαρολάκι από τη φωτιά. Ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί εντελώς η ζελατίνη.

Μοιράζουμε την κρέμα σε 4 φορμάκια ή ramekins και την αφήνουμε να κρυώσει. Έπειτα, τη βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα, μέχρι να σταθεροποιηθεί.

Η σάλτσα που κάνει τη διαφορά

Για τη σάλτσα, βάζουμε τη ζάχαρη σε ένα κατσαρολάκι με 150 ml νερό και λίγο λικέρ κεράσι, αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αφήνουμε το μείγμα να πάρει βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη.

Αποσύρουμε το κατσαρολάκι από τη φωτιά και προσθέτουμε τα μισά βατόμουρα. Πολτοποιούμε με ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει λεία η σάλτσα. Την περνάμε από σίτα σε ένα μπολ και την αφήνουμε να κρυώσει.

Σερβίρισμα

Για να σερβίρουμε, ξεφορμάρουμε κάθε πανακότα σε ένα πιάτο. Αν δεν βγαίνει εύκολα, βουτάμε προσεκτικά το φορμάκι για λίγα δευτερόλεπτα σε μπολ με ζεστό νερό και δοκιμάζουμε ξανά.

Προσθέτουμε από πάνω μερικά από τα υπόλοιπα βατόμουρα και περιχύνουμε με τη σάλτσα. Σερβίρουμε την έξτρα σάλτσα στο πλάι.

Καλή απόλαυση!