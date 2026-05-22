Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Μια προσωπική αναδρομή έκανε η Έλενα Χαραλαμπούδη, μιλώντας για τη διαδρομή της μέχρι σήμερα και για το πώς τελικά η ζωή την οδήγησε σε έναν δρόμο που, όπως παραδέχτηκε, δεν είχε ποτέ σχεδιάσει. Καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day, την Παρασκευή 22 Μαΐου, η ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τις επιλογές της, αλλά και για το γεγονός ότι ποτέ δεν έβαλε ως στόχο μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατάληξη.

«Ήθελα να κάνω πράγματα που αγαπώ»

Αναφερόμενη στη μέχρι τώρα πορεία της, η Έλενα Χαραλαμπούδη εξήγησε πως δεν ήταν από τους ανθρώπους που είχαν χτίσει στο μυαλό τους ένα μεγάλο όνειρο ή ένα συγκεκριμένο πλάνο επιτυχίας.

«Δεν το φανταζόμουν ποτέ. Δεν το ονειρευόμουν ποτέ όλο αυτό που συμβαίνει, δεν το σκεφτόμουν καν. Απλά ήθελα να κάνω πράγματα που αγαπώ. Ήθελα δηλαδή να κάνω πράγματα που με γεμίζουν, πράγματα που γεμίζουν τους υπόλοιπους. Μου αρέσει που βλέπω τους ανθρώπους να γελάνε, μου αρέσει που βλέπω τους ανθρώπους, όταν είμαι στο θέατρο από κάτω στο κοινό, να ονειρεύονται, να τους κάνω να ονειρεύονται».

Η σχολή που δεν ολοκλήρωσε και η κατεύθυνση που τελικά βρήκε

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε και για τα φοιτητικά της χρόνια, αποκαλύπτοντας πως η επιλογή σπουδών που έκανε τότε δεν αποδείχθηκε τελικά η κατάλληλη για εκείνη.

Όπως είπε, είχε περάσει στο Οικονομικό της Νομικής, ωστόσο δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις σπουδές της, καθώς συνειδητοποίησε ότι αυτό που πραγματικά την τραβούσε ήταν ο χώρος του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, παρότι τότε δεν είχε ξεκάθαρη εικόνα για το αντικείμενο.

«Μπήκα στο Οικονομικό της Νομικής αλλά δεν πήρα ποτέ το πτυχίο. Νομίζω ότι ήταν ένα λάθος προσανατολισμού καθαρά. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε το μάρκετινγκ. Έτσι όπως άκουγα από δεξιά κι αριστερά, δεν ήξερα τι είναι το μάρκετινγκ. Έλεγα, όπως λέγανε παλιά ας πούμε “Α, θα μπω στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή μηχανολόγος μηχανικός”, ας πούμε. Δεν ήξερα τι είναι, αλλά μου άρεσε. Όταν, λοιπόν, έκανα αυτόν τον επαγγελματικό προσανατολισμό που έχουν στα σχολεία, μου έβγαλε Μάρκετινγκ-Επικοινωνία και Υποκριτική».

«Τα έκανα μόνη μου και τα δύο»

Παρότι αρχικά ακολούθησε τη συμβουλή να επιλέξει μια πιο γενική σχολή και να εξειδικευτεί αργότερα, η ζωή την οδήγησε αλλού.

«Και μου είπαν όλοι “Πήγαινε σε μία γενική σχολή που είναι το Οικονομικό της Νομικής και μετά αν θέλεις να κάνεις κάτι σε σχέση με το μάρκετινγκ, ένα μεταπτυχιακό, κάν’ το”. Και τελικά τα έκανα μόνη μου και τα δύο. Με έναν τρόπο».

Μέσα από τη δική της διαδρομή, η ηθοποιός έδειξε πως πολλές φορές οι επιλογές δεν έρχονται με απόλυτη βεβαιότητα και ότι τελικά αυτό που μένει είναι να βρίσκεις χώρο για όσα πραγματικά σε εκφράζουν.