Το τι μας ανάβει και τι μας προσφέρει απόλαυση στο κρεβάτι είναι μια καθαρά προσωπική υπόθεση. Δεν λειτουργούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ανάμεσα στα θέματα που συχνά διχάζουν τα ζευγάρια είναι οι ήχοι. Τα βογκητά, οι αναστεναγμοί και οι φωνές ικανοποίησης αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ερωτική πράξη. Υπάρχουν άνθρωποι που προτιμούν το σεξ στο αθόρυβο και άλλοι που, δυναμώνοντας την ένταση, νιώθουν μεγαλύτερη διέγερση και φτάνουν πιο εύκολα σε οργασμό.

Τι κρύβεται πίσω από τις φωνές

Σε πολλούς, βέβαια, όλη αυτή η ηχητική ένταση φαίνεται κάπως αμήχανη ή προσποιητή, σαν μια κακή αντιγραφή από ταινίες ενηλίκων. Μια παλαιότερη έρευνα από τη Μεγάλη Βρετανία έδειξε ότι υπάρχει μια δόση αλήθειας σε αυτό. Πολλές γυναίκες παραδέχτηκαν ότι κάνουν θόρυβο κυρίως για να τονώσουν την αυτοπεποίθηση του συντρόφου τους ή για να επιταχύνουν τη διαδικασία όταν νιώθουν κούραση. Αυτό σημαίνει ότι οι ήχοι δεν βγαίνουν πάντα αυθόρμητα από καθαρή ευχαρίστηση.

Ωστόσο, η επιστήμη δείχνει ότι ακόμα και έτσι, η μέθοδος λειτουργεί. Ο εγκέφαλος είναι το μεγαλύτερο σεξουαλικό μας όργανο και αντιδρά άμεσα στα ακουστικά ερεθίσματα. Όταν ακούει ήχους απόλαυσης, τους επεξεργάζεται, διεγείρεται και στέλνει σήμα στα γεννητικά όργανα, αυξάνοντας τη ροή του αίματος και την υγρασία. Με απλά λόγια, το να ακούμε ερωτικούς ήχους, ακόμα και τους δικούς μας, μας βοηθά να μπούμε στο κλίμα και να απολαύσουμε τη στιγμή περισσότερο.

Το μυστικό βρίσκεται στα λόγια

Οι ειδικοί της σεξουαλικής υγείας επισημαίνουν ότι όλοι αυτοί οι ήχοι είναι ουσιαστικά ένας τρόπος επικοινωνίας. Δείχνουν στον σύντροφό μας τι μας αρέσει και τι μας κρατά σε εγρήγορση. Το καλό σεξ βασίζεται στο να νιώθουμε σιγουριά, και η επιβεβαίωση ότι ο άνθρωπος που είναι μαζί μας περνάει καλά λειτουργεί θετικά για όλους.

Φυσικά, η απόλυτη ησυχία είναι εξίσου φυσιολογική αν αυτό ταιριάζει σε ένα ζευγάρι. Το να φωνάζει κανείς απλώς για να κάνει θόρυβο δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό μακροπρόθεσμα. Το πραγματικό κλειδί είναι να χρησιμοποιούμε τη φωνή μας για να καθοδηγούμε τον σύντροφό μας. Λίγες απλές κουβέντες την ώρα που πρέπει, όπως το να πούμε τι μας αρέσει ή πού θέλουμε ένα άγγιγμα, μπορούν να απογειώσουν την εμπειρία και να χτίσουν μια πραγματικά απολαυστική ερωτική ζωή.