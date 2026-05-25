Αν θέλεις ένα πιάτο που να σε γεμίζει πραγματικά, αυτή η σούπα είναι ό,τι πρέπει. Έχει ένταση από το καπνιστό μπέικον, βάθος από τον ζωμό και φρεσκάδα από το πέστο. Δεν είναι “ελαφριά” επιλογή, αλλά είναι τίμια, πλούσια και ιδανική για ένα κανονικό, χορταστικό γεύμα.

Υλικά για τη σούπα

50 ml ελαιόλαδο

300 γρ. καπνιστό μπέικον, κομμένο σε κομμάτια

2 κουταλιές της σούπας ξίδι σέρι

2 κόκκινα κρεμμύδια, χοντροκομμένα

2 καρότα, χοντροκομμένα

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 κοτσάνια σέλερι, χοντροκομμένα

1 μεγάλο πράσο, χοντροκομμένο

2 μεγάλες πατάτες, χοντροκομμένες

6 ντομάτες ώριμες, χοντροκομμένες, κρατάς και τα κοτσάνια

1 μικρό ματσάκι δεντρολίβανο και θυμάρι δεμένα μαζί

130 γρ. μικρά ζυμαρικά τύπου κοχύλι

2 λίτρα ζωμός μοσχαρίσιος καλής ποιότητας

1 κονσέρβα φασόλια λευκά, στραγγισμένα και ξεπλυμένα

16 μικρά μπουκετάκια μπρόκολου

100 γρ. σπανάκι baby

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Υλικά για το πέστο άγριου σκόρδου

15 γρ. βασιλικός, χοντροκομμένος

15 γρ. άγριο σκόρδο, χοντροκομμένο

50 γρ. κουκουνάρι

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

15 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

ξύσμα από μισό λεμόνι

1 κουταλάκι χυμό λεμονιού

αλάτι και πιπέρι

Για το σερβίρισμα

λίγος βασιλικός, ψιλοκομμένος

λίγος μαϊντανός, ψιλοκομμένος

λίγο σχοινόπρασο

100 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

λίγο ελαιόλαδο

ψωμί χωριάτικο

Εκτέλεση

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνεις το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά. Ρίχνεις το μπέικον, αλατοπιπερώνεις ελαφρά και το σοτάρεις για 3 με 4 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα χωρίς να καεί. Σβήνεις με το ξίδι σέρι για να πάρεις όλα τα αρώματα από τον πάτο.

Προσθέτεις τα κρεμμύδια, τα καρότα, το σκόρδο, το σέλερι και το πράσο και μαγειρεύεις για περίπου 10 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.

Ρίχνεις τις πατάτες και τις ντομάτες μαζί με τα κοτσάνια τους, πιέζεις τις ντομάτες με ένα κουτάλι και προσθέτεις το δεμένο δεντρολίβανο και θυμάρι. Αφήνεις να πάρει μια βράση.

Ζεσταίνεις τον ζωμό σε ξεχωριστό σκεύος και τον προσθέτεις μαζί με τα ζυμαρικά στην κατσαρόλα.

Μεταφέρεις το φαγητό σε χύτρα ταχύτητας και μαγειρεύεις για 5 λεπτά αφού πάρει πίεση. Κλείνεις τη φωτιά και αφήνεις να πέσει η πίεση σταδιακά.

Ανοίγεις, αφαιρείς τα μυρωδικά και τα κοτσάνια της ντομάτας και προσθέτεις τα φασόλια, το μπρόκολο και το σπανάκι. Τα αφήνεις να μαλακώσουν με τη θερμότητα της σούπας για περίπου 5 λεπτά.

Πέστο

Χτυπάς τον βασιλικό και το άγριο σκόρδο σε γουδί ή μούλτι μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους. Προσθέτεις το κουκουνάρι και το ξύσμα λεμονιού και συνεχίζεις. Ρίχνεις το ελαιόλαδο για να γίνει πάστα και στο τέλος ενσωματώνεις την παρμεζάνα. Προσθέτεις λίγο χυμό λεμονιού και διορθώνεις το αλάτι και το πιπέρι.

Σερβίρισμα

Σερβίρεις τη σούπα ζεστή, προσθέτεις από πάνω φρέσκα μυρωδικά, λίγη παρμεζάνα, μια κουταλιά πέστο και λίγο ελαιόλαδο. Συνοδεύεις με τραγανό ψωμί.

Καλή απόλαυση!