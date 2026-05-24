Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Υπάρχουν συνταγές που μυρίζουν σπίτι από την πρώτη στιγμή. Αυτός ο συνδυασμός με ζουμερό ψάρι πλακί και πατάτες λεμονάτες δεν είναι κάτι “δήθεν”. Είναι καθαρή, ελληνική νοστιμιά, με ένταση, οξύτητα και εκείνη τη γνώριμη λιπαρότητα από το ελαιόλαδο που δένει τα πάντα χωρίς προσπάθεια.

Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για τις πατάτες φούρνου

1 κιλό πατάτες, ιδανικά κυπριακές, καθαρισμένες και κομμένες σε μεγάλες φέτες

1 κύβο ζωμό, κοτόπουλο ή λαχανικών

100 ml ελαιόλαδο

2 κουταλάκια ρίγανη ξερή

χυμό από 2 λεμόνια

6 σκελίδες σκόρδο λιωμένες

100 γρ. φέτα

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για το ψάρι πλακί

5 κουταλιές ελαιόλαδο

2 κόκκινα κρεμμύδια σε λεπτές φέτες

4 σκελίδες σκόρδο σε λεπτές φέτες

2 κουταλάκια ρίγανη

½ κουταλάκι πιπέρι τύπου Aleppo ή λίγο μπούκοβο

400 γρ. ντομάτα κονκασέ ή passata

½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

2 κουταλιές κάπαρη

60 γρ. μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι

600 γρ. λευκό ψάρι, όπως μπακαλιάρος ή μπακαλιάρος φιλέτο

½ κουταλάκι κύμινο

1 λεμόνι

αλάτι και πιπέρι

Ξεκινάς από τις πατάτες

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 200 βαθμούς, ή στους 180 αν χρησιμοποιείς αέρα. Απλώνεις τις πατάτες σε ένα ταψί, φροντίζοντας να είναι σε μία στρώση, γιατί αλλιώς θα βράσουν αντί να ψηθούν.

Διαλύεις τον κύβο ζωμού σε ζεστό νερό και προσθέτεις το ελαιόλαδο, τη ρίγανη και τον χυμό λεμονιού. Ρίχνεις μέσα και το σκόρδο, αλατοπιπερώνεις καλά και ανακατεύεις. Περιχύνεις τις πατάτες και τις γυρίζεις να καλυφθούν παντού.

Ψήνεις για περίπου 1 ώρα. Στη συνέχεια τις γυρίζεις προσεκτικά και συνεχίζεις το ψήσιμο για άλλα 25 με 30 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα και να γίνουν τραγανές.

Η σάλτσα που κάνει το ψάρι να ξεχωρίζει

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ή πλατιά κατσαρόλα που μπαίνει στον φούρνο, ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και σοτάρεις τα κρεμμύδια με το σκόρδο σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσουν. Θέλεις να γίνουν γλυκά, όχι να καούν.

Προσθέτεις τη ρίγανη, το πιπέρι και τη ντομάτα μαζί με λίγο νερό. Σπας τις ντομάτες με ένα κουτάλι και αφήνεις τη σάλτσα να πάρει βράση. Έπειτα χαμηλώνεις τη φωτιά και τη σιγοβράζεις μέχρι να δέσει.

Ρίχνεις τον μαϊντανό, την κάπαρη και τις ελιές. Η σάλτσα εδώ αποκτά χαρακτήρα, δεν είναι απλά ντομάτα.

Το ψάρι μπαίνει στο παιχνίδι

Κόβεις το ψάρι σε μερίδες αν χρειάζεται και το στεγνώνεις καλά. Το αλατοπιπερώνεις, προσθέτεις κύμινο και λίγη ακόμη ρίγανη, και το ραντίζεις με χυμό λεμονιού.

Το τοποθετείς μέσα στη σάλτσα και το βάζεις στον φούρνο, στην ίδια θερμοκρασία με τις πατάτες. Ψήνεις για περίπου 20 με 25 λεπτά μέχρι να γίνει ζουμερό αλλά όχι στεγνό.

Το τελείωμα που δένει το πιάτο

Βγάζεις το φαγητό από τον φούρνο και στύβεις λίγο ακόμη λεμόνι πάνω από το ψάρι. Προσθέτεις τον υπόλοιπο μαϊντανό για φρεσκάδα.

Στις πατάτες θρυμματίζεις τη φέτα όσο είναι ακόμη ζεστές. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά αν το κάνεις, απογειώνεται.

Δεν είναι ένα “ελαφρύ” πιάτο. Είναι όμως από αυτά που σε χορταίνουν κανονικά και σε αφήνουν ικανοποιημένη χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Καλή απόλαυση!