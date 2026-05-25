Οι Ιππότες επιστρέφουν: Η νέα σειρά της PLAYMOBIL χτίζει έναν κόσμο μάχης και φαντασίας με πρωταγωνιστή το Κάστρο των Λεοντόκαρδων

Υπάρχουν ιστορίες που δεν ξεθωριάζουν ποτέ. Ιστορίες γεμάτες θάρρος και επικές μάχες. Η PLAYMOBIL επιστρέφει σε αυτόν τον ιστορικό κόσμο και τον ζωντανεύει, παρουσιάζοντας μία ολοκαίνουργια σειρά Ιπποτών που υπόσχεται να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.

Στην καρδιά της νέας σειράς δεσπόζει το Μεγάλο Κάστρο των Λεοντόκαρδων Ιπποτών, ένα ζωντανό σκηνικό περιπέτειας, σχεδιασμένο για να μετατρέπει το παιχνίδι σε μία επική ιστορία. Με κινητή γέφυρα, ενισχυμένες πύλες, τοίχους που καταρρέουν και λειτουργικά κανόνια, το κάστρο δεν είναι απλώς ένα σετ… είναι μία πύλη που οδηγεί σε έναν κόσμο γεμάτο δράση. Στο εσωτερικό του, κάθε σημείο κρύβει και από ένα μυστικό: θησαυροφυλάκια, μπουντρούμια και πύργοι με πανοραμική θέα σε ένα βασίλειο που χρειάζεται προστασία.

Από τη μία πλευρά στέκονται οι Λεοντόκαρδοι Ιππότες, οι γενναίοι υπερασπιστές του καλού. Με σύμβολό τους το λιοντάρι, υπερασπίζονται αξίες όπως η δικαιοσύνη, η τιμή και η αφοσίωση. Τα λαμπερά τους χρώματα αντικατοπτρίζουν τον ηρωισμό τους και φωτίζουν κάθε μάχη.

Απέναντί τους, οι σκοτεινοί Ιππότες του Δράκου υψώνουν την απειλή τους από τον επιβλητικό πύργο τους, προστατευμένοι από έναν τρομερό κόκκινο δράκο. Μυστικοί μηχανισμοί, παγίδες και στρατηγικές επιθέσεις δημιουργούν ένα πεδίο έντασης και αγωνίας, όπου κάθε κίνηση μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα της μάχης.

Η δράση κορυφώνεται με επικές συγκρούσεις, όπου οι αρχηγοί οδηγούν τις δυνάμεις τους στη μάχη, εξοπλισμένοι με πολιορκητικά μέσα και ευφυείς αμυντικούς μηχανισμούς. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο εντυπωσιακός Μαύρος Δράκος, με δυνατότητα εκτόξευσης φλεγόμενων βελών, έρχεται να προσθέσει ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι.

Η περιπέτεια δεν σταματά εδώ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, νέα σετ παιχνιδιού εμπλουτίζουν τη σειρά, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερες ιστορίες, αποστολές και αναμετρήσεις που θα κρατήσουν τη φαντασία ζωντανή.

Περισσότερο από μία σειρά παιχνιδιών, η νέα συλλογή PLAYMOBIL Ιππότες είναι μία πρόκληση: να δημιουργήσεις, να ονειρευτείς και να ζήσεις τη μαγεία της παιδικής φαντασίας. Να μοιραστείς στιγμές με την οικογένεια, να αφηγηθείς ιστορίες και να γράψεις τις δικές σου θρυλικές περιπέτειες.

Γιατί κάθε παιδί, μικρό ή μεγάλο, αξίζει να έχει το δικό του βασίλειο.

Διαθέσιμα από τον Μάιο 2026

72112 Μεγάλο Κάστρο Λεοντόκαρδων Ιπποτών

72113 Πύργος Ιπποτών Δράκου

72114 Μαύρος Δράκος και Ιππότης

72115 Λεοντόκαρδοι Ιππότες με κανόνι

72116 Λεοντόκαρδος Ιππότης και Τρολ με θησαυρό

72117 Καταπέλτης Ιπποτών Δράκου

72118 Αρχηγός Ιπποτών Δράκου και πολεμιστής

72119 Αρχηγός Λεοντόκαρδων Ιπποτών με άλογο

Διαθέσιμα από τον Αύγουστο 2026

72210 Πολιορκητικός πύργος Ιπποτών Δράκου

72211 Απαγωγή μικρού δράκου

72212 Χρυσός Ιππότης με λιοντάρι

72213 Στίβος μάχης Ιπποτών Δράκου

PLAYMOBIL Hellas

Αμαλιάδος 4 & Καλαβρύτων 145 64, Κηφισιά

Website: www.playmobil.gr

Email: info@playmobil.gr