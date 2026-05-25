Υπάρχουν ιστορίες που δεν ξεθωριάζουν ποτέ. Ιστορίες γεμάτες θάρρος και επικές μάχες. Η PLAYMOBIL επιστρέφει σε αυτόν τον ιστορικό κόσμο και τον ζωντανεύει, παρουσιάζοντας μία ολοκαίνουργια σειρά Ιπποτών που υπόσχεται να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.
Στην καρδιά της νέας σειράς δεσπόζει το Μεγάλο Κάστρο των Λεοντόκαρδων Ιπποτών, ένα ζωντανό σκηνικό περιπέτειας, σχεδιασμένο για να μετατρέπει το παιχνίδι σε μία επική ιστορία. Με κινητή γέφυρα, ενισχυμένες πύλες, τοίχους που καταρρέουν και λειτουργικά κανόνια, το κάστρο δεν είναι απλώς ένα σετ… είναι μία πύλη που οδηγεί σε έναν κόσμο γεμάτο δράση. Στο εσωτερικό του, κάθε σημείο κρύβει και από ένα μυστικό: θησαυροφυλάκια, μπουντρούμια και πύργοι με πανοραμική θέα σε ένα βασίλειο που χρειάζεται προστασία.
Από τη μία πλευρά στέκονται οι Λεοντόκαρδοι Ιππότες, οι γενναίοι υπερασπιστές του καλού. Με σύμβολό τους το λιοντάρι, υπερασπίζονται αξίες όπως η δικαιοσύνη, η τιμή και η αφοσίωση. Τα λαμπερά τους χρώματα αντικατοπτρίζουν τον ηρωισμό τους και φωτίζουν κάθε μάχη.
Απέναντί τους, οι σκοτεινοί Ιππότες του Δράκου υψώνουν την απειλή τους από τον επιβλητικό πύργο τους, προστατευμένοι από έναν τρομερό κόκκινο δράκο. Μυστικοί μηχανισμοί, παγίδες και στρατηγικές επιθέσεις δημιουργούν ένα πεδίο έντασης και αγωνίας, όπου κάθε κίνηση μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα της μάχης.
Η δράση κορυφώνεται με επικές συγκρούσεις, όπου οι αρχηγοί οδηγούν τις δυνάμεις τους στη μάχη, εξοπλισμένοι με πολιορκητικά μέσα και ευφυείς αμυντικούς μηχανισμούς. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο εντυπωσιακός Μαύρος Δράκος, με δυνατότητα εκτόξευσης φλεγόμενων βελών, έρχεται να προσθέσει ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι.
Η περιπέτεια δεν σταματά εδώ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, νέα σετ παιχνιδιού εμπλουτίζουν τη σειρά, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερες ιστορίες, αποστολές και αναμετρήσεις που θα κρατήσουν τη φαντασία ζωντανή.
Περισσότερο από μία σειρά παιχνιδιών, η νέα συλλογή PLAYMOBIL Ιππότες είναι μία πρόκληση: να δημιουργήσεις, να ονειρευτείς και να ζήσεις τη μαγεία της παιδικής φαντασίας. Να μοιραστείς στιγμές με την οικογένεια, να αφηγηθείς ιστορίες και να γράψεις τις δικές σου θρυλικές περιπέτειες.
Γιατί κάθε παιδί, μικρό ή μεγάλο, αξίζει να έχει το δικό του βασίλειο.
Διαθέσιμα από τον Μάιο 2026
- 72112 Μεγάλο Κάστρο Λεοντόκαρδων Ιπποτών
- 72113 Πύργος Ιπποτών Δράκου
- 72114 Μαύρος Δράκος και Ιππότης
- 72115 Λεοντόκαρδοι Ιππότες με κανόνι
- 72116 Λεοντόκαρδος Ιππότης και Τρολ με θησαυρό
- 72117 Καταπέλτης Ιπποτών Δράκου
- 72118 Αρχηγός Ιπποτών Δράκου και πολεμιστής
- 72119 Αρχηγός Λεοντόκαρδων Ιπποτών με άλογο
Διαθέσιμα από τον Αύγουστο 2026
- 72210 Πολιορκητικός πύργος Ιπποτών Δράκου
- 72211 Απαγωγή μικρού δράκου
- 72212 Χρυσός Ιππότης με λιοντάρι
- 72213 Στίβος μάχης Ιπποτών Δράκου
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;
