Η παιδική στοματική φροντίδα δεν είναι “μία για όλες τις ηλικίες”. Από τη στιγμή που εμφανίζεται το πρώτο δοντάκι μέχρι τα χρόνια της εφηβείας, οι ανάγκες των παιδιών αλλάζουν διαρκώς και απαιτούν διαφορετική προσέγγιση, σωστά προϊόντα και καθοδήγηση. Με γνώμονα αυτή τη φιλοσοφία, το Jordan αναδεικνύει τη σημασία της ηλικιακής διαφοροποίησης στην καθημερινή στοματική φροντίδα, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο παιδικό κωδικολόγιο σχεδιασμένο για κάθε στάδιο ζωής.

Με περισσότερα από 100 χρόνια εξειδίκευσης στη στοματική φροντίδα και παρουσία σε περισσότερες από 60 αγορές παγκοσμίως μέσω της Orkla Health, το Jordan συνδυάζει επιστημονική τεχνογνωσία, εργονομικό σχεδιασμό και σκανδιναβική αισθητική, μετατρέποντας το βούρτσισμα σε μια πιο ευχάριστη και ουσιαστική καθημερινή συνήθεια.

Παιδικές οδοντόβουρτσες σχεδιασμένες για κάθε ηλικιακό στάδιο

Στο επίκεντρο του παιδικού κωδικολόγιο του Jordan βρίσκονται οι παιδικές οδοντόβουρτσες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε ηλικιακής φάσης:

Παιδική Οδοντόβουρτσα Jordan για παιδιά 0-2 ετών

To Jordan αντιμετωπίζει το βούρτσισμα ως «στοματική φροντίδα βρέφους» και όχι απλώς ως μία μικρή οδοντόβουρτσα. Η οδοντόβουρτσα για παιδιά μέχρι 2 ετών διαθέτει εξαιρετικά μαλακές τρίχες, εργονομική λαβή για γονείς και μωρά, που λειτουργεί και ως μασητικό και κοντό λαιμό που βοηθά στην ασφαλή χρήση από τις πρώτες κιόλας προσπάθειες βουρτσίσματος.

Παιδική Οδοντόβουρτσα Jordan για παιδιά 3-5 ετών

Σε αυτή τη φάση, το παιδί αρχίζει να αποκτά μεγαλύτερη αυτονομία, χωρίς όμως να λείπει η ανάγκη για γονεϊκή καθοδήγηση. Το Jordan διαθέτει ειδική ένδειξη για τη σωστή ποσότητα οδοντόκρεμας, βοηθώντας γονείς και παιδιά να υιοθετήσουν σωστές συνήθειες στο καθημερινό βούρτσισμα με εύκολο και πρακτικό τρόπο.

Παιδική Οδοντόβουρτσα Jordan για παιδιά 6-9 ετών

Η πιο απαιτητική περίοδος της παιδικής στοματικής φροντίδας είναι η μετάβαση από τα νεογιλά στα μόνιμα δόντια. Η οδοντόβουρτσα Jordan για παιδιά από 6 έως 9 ετών, έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη φάση των μικτών δοντιών, με πυραμιδοειδείς τρίχες για αποτελεσματικό καθαρισμό πίσω δοντιών και γομφίων, εξαιρετικά μαλακές ίνες και ειδική ένδειξη για τη σωστή ποσότητα οδοντόκρεμας.

Ολοκληρωμένη φροντίδα με παιδικές οδοντόκρεμες Jordan σε μορφή αντλίας

Αντίστοιχα, το Jordan διαθέτει τις παιδικές οδοντόκρεμες σε μορφή αντλίας για παιδιά από 0 έως 5 και για παιδιά από 6 έως 12 ετών, με δοσομετρημένη αντλία για καλύτερο έλεγχο της ποσότητας από γονείς και παιδιά.

Παιδική οδοντόκρεμα Jordan για ηλικίες παιδιά 0-5 ετών

Η παιδική οδοντόκρεμα Jordan για παιδιά 0-5 ετών περιέχει 500 ppm φθορίου και ήπια σύνθεση χωρίς SLS, σύμφωνα με τις συστάσεις παιδοδοντιατρικών οργανισμών για τις μικρότερες ηλικίες.

Παιδική οδοντόκρεμα Jordan για ηλικίες παιδιά 6-12ετών

Για τα μεγαλύτερα παιδιά υπάρχει η οδοντόκρεμα για ηλικίες 6-12 ετών, που διαθέτει 1450 ppm φθορίου, 98% συστατικά φυσικής προέλευσης και σύνθεση χωρίς SLS, allergens και ζάχαρη.

Το Jordan συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που υποστηρίζουν τη σωστή στοματική φροντίδα από τα πρώτα στάδια της ζωής, δίνοντας στους γονείς πρακτικά εργαλεία και στους φαρμακοποιούς τη δυνατότητα να προσφέρουν πιο εξατομικευμένη καθοδήγηση σε κάθε οικογένεια.