Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, για πάνω από μία δεκαετία υλοποιεί το πρόγραμμα Κοινωνικής Υπευθυνότητας «Σταθμοί Χαράς», με σκοπό τη στήριξη δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, μέσω της διαμόρφωσης καλοσχεδιασμένων και λειτουργικών χώρων όπου τα παιδιά παίζουν, μαθαίνουν και αναπτύσσονται καθημερινά.



Μέχρι και τα μέσα του 2026, η IKEA έχει προσφέρει προϊόντα σε 100 Σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών και ενισχύοντας τη δημιουργία σύγχρονων και λειτουργικών χώρων φιλοξενίας και φροντίδας. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 «Σταθμών Χαράς», η ΙΚΕΑ στέλνει ένα συμβολικό δώρο σε όλους τους Σταθμούς που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θέλοντας να υπογραμμίσει την αξία της δημιουργίας χώρων γεμάτων χαρά και δημιουργικότητα μέσα στις τοπικές κοινότητες.

Η πρωτοβουλία εγκαινιάστηκε το 2013 και αποτελεί σταθερό πυλώνα του προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Fourlis, υλοποιούμενη διαχρονικά σε συνεργασία με τις Δημοτικές Αρχές σε όλη τη χώρα.

Κάθε φορά που ένας νέος Σταθμός εντάσσεται στο πρόγραμμα, ακολουθείται μια ολοκληρωμένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των αναγκών του. Οι έμπειροι διακοσμητές της ΙΚΕΑ, σε συνεργασία με τους παιδαγωγούς και τους εκπροσώπους του εκάστοτε Δήμου, συνδιαμορφώνουν τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν, διασφαλίζοντας ότι κάθε χώρος ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες των παιδιών και υποστηρίζεται το έργο των ανθρώπων που τα φροντίζουν καθημερινά.



Από το 2013 έως σήμερα, περισσότερα από 4.212 παιδιά έχουν ωφεληθεί από ανανεωμένους χώρους στους Σταθμούς τους, με 202 παιδιά σε 7 σταθμούς μόνο μέσα στο 2025. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέα έπιπλα, όπως κούνιες, παιδικά τραπέζια, παιδικές καρέκλες και έπιπλα αποθήκευσης, καθώς και παιχνίδια, λευκά είδη και εκπαιδευτικό υλικό, δημιουργώντας έναν πιο φιλόξενο και λειτουργικό χώρο για τα παιδιά. Η συνολική αξία των προϊόντων που έχουν διατεθεί από το 2013 για την αναβάθμιση των υποδομών των Σταθμών ανέρχεται σε 1.065.500 €.



Στην ΙΚΕΑ θεωρούμε ότι κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε έναν κόσμο γεμάτο χαρά και ασφάλεια. Γι’ αυτό συνεχίζουμε να στηρίζουμε καθημερινά τους μικρούς μας φίλους, προσφέροντάς τους όμορφους και δημιουργικούς χώρους για να παίζουν και να ονειρεύονται.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Σταθμοί Χαράς» μπορείτε να βρείτε στο site: https://www.ikea.gr/stathmoi-haras/