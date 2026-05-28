Με το θερμόμετρο να ανεβαίνει και τη ζωή να μετακομίζει σταδιακά στο μπαλκόνι, την αυλή ή τη βεράντα, ολοένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες κατοικιών στην Ελλάδα επιλέγουν να αναβαθμίσουν μόνοι τους τον εξωτερικό τους χώρο. Το κίνημα του DIY (Do It Yourself) έχει πάψει να είναι απλή τάση: αποτελεί απάντηση στην ακρίβεια, στην έλλειψη διαθέσιμων μαστόρων και στην ανάγκη για εξατομικευμένες λύσεις που τα έτοιμα προϊόντα αδυνατούν να καλύψουν. Οι ειδικοί του κλάδου της επιπλοποιίας και του κτιριακού εξοπλισμού καταγράφουν αυξημένη ζήτηση κατασκευαστικών υλικών και εργαλείων χειρός από τα τέλη Απριλίου, με τους ερασιτέχνες μάστορες να αναζητούν συγκεκριμένες, εφαρμόσιμες ιδέες. Παρακάτω, τέσσερις από τις πιο πρακτικές DIY λύσεις της σεζόν, συν μία που οι περισσότεροι παραβλέπουν.

Κάθετος κήπος μπαλκονιού από παλέτα. Μία ξύλινη παλέτα, καλά λειασμένη και βερνικωμένη με αδιαβροχοποιητικό βερνίκι, μετατρέπεται σε κάθετο φυτώριο για βότανα ή λουλούδια. Η τοποθέτηση στον τοίχο απαιτεί ανθεκτικά στηρίγματα και κατάλληλες γωνίες επίπλων, που να μπορούν να αντέξουν το βάρος του χώματος όταν αυτό ποτίζεται. Το κόστος υλικών δεν ξεπερνά τα 25 ευρώ, έναντι 90 και πλέον ευρώ για ένα έτοιμο αντίστοιχο προϊόν. Πτυσσόμενο τραπεζάκι βεράντας τοίχου. Για μπαλκόνια κάτω των τεσσάρων τετραγωνικών, η λύση του τραπεζιού που “κρύβεται” στον τοίχο όταν δεν χρησιμοποιείται έχει γίνει η πιο αναζητούμενη κατασκευή της χρονιάς. Χρειάζεται μια επιφάνεια ξύλου ή MDF αδιάβροχου, δύο μεντεσέδες πτυσσόμενης ράβδου και ένας απλός μηχανισμός στήριξης. Πέργκολα σκίασης με υφασμάτινο πανί. Η ζέστη της πόλης κάνει το μπαλκόνι αχρησιμοποίητο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μια αυτοσχέδια πέργκολα από τέσσερις ξύλινες κολώνες ή μεταλλικούς σωλήνες, με ένα πανί από φυσικό λινό ή σκιάδα τεντωμένη με ναυτικό σκοινί, αλλάζει εντελώς την εικόνα. Το «μυστικό» βρίσκεται στα σημεία στερέωσης: ανοξείδωτα ντίζα, κρίκοι και εξαρτήματα inox εξασφαλίζουν ότι η κατασκευή θα αντέξει το μελτέμι και τη βροχή του Σεπτεμβρίου, χωρίς να σκουριάσει πάνω στο μάρμαρο. Φωτισμός χαμηλής τάσης με αυτονομία. Ένα μπαλκόνι γίνεται όαση όταν λειτουργεί και μετά τη δύση. Λαμπάκια χορδής LED θερμού λευκού, κρεμασμένα ζιγκ-ζαγκ ανάμεσα στους τοίχους με μικρά γαντζάκια ή με κρεμάστρες τοίχου που στηρίζονται με βίδες τοίχου, δημιουργούν ατμόσφαιρα ταβέρνας σε νησί. Συνδυασμένα με ένα-δύο ηλιακά φαναράκια για τις γωνίες, το αποτέλεσμα είναι ζεστό, χωρίς να φορτώνει τον λογαριασμό του ρεύματος και χωρίς να χρειάζεται καλωδίωση από ηλεκτρολόγο.

Μία ακόμη λύση δεν είναι κατασκευή, αλλά συντήρηση και είναι αυτή που, σύμφωνα με επαγγελματίες, σώζει τα περισσότερα έπιπλα από αντικατάσταση. Πριν την έναρξη της σεζόν, αξίζει να ελεγχθούν οι αρθρώσεις πτυσσόμενων καρεκλών, τα ροδάκια τραπεζιών, οι μηχανισμοί επίπλων εξωτερικού χώρου και οι κλειδαριές παραθύρων. Λίγο λιπαντικό σε σημεία που έχουν δεθεί από αλάτι και υγρασία, ή η αντικατάσταση ενός φθαρμένου εξαρτήματος αξίας λίγων ευρώ, αρκεί συνήθως για να εξοικονομηθούν εκατοντάδες ευρώ σε νέα έπιπλα.

Σε μια εποχή που το κόστος ανακαίνισης ενός εξωτερικού χώρου ξεπερνά εύκολα τα τέσσερα ψηφία, η στροφή προς το DIY δεν αποτελεί απλώς οικονομική επιλογή. Είναι μια νέα κουλτούρα διαχείρισης της κατοικίας, στην οποία ο ιδιοκτήτης ξαναμαθαίνει να κατασκευάζει, να επισκευάζει και κυρίως να μετατρέπει τον προσωπικό του χώρο σε καταφύγιο μέσα στη ζέστη της πόλης.