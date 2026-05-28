Η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean υποδέχεται την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν μέσα από τη μεγάλη ετήσια καμπάνια «Leonardo Days», μια γιορτή φιλοξενίας που πραγματοποιείται σε όλα τα ξενοδοχεία του ομίλου και συνδυάζει μοναδικές εμπειρίες διαμονής με αποκλειστικά προνόμια για τα μέλη του Leonardo Advantage Club.

Κατά τη διάρκεια των «Leonardo Days» (25 έως τις 31 Μαΐου 2026), η φιλοξενία αποκτά έναν ακόμα πιο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς από την πρώτη κιόλας στιγμή της άφιξής τους, οι ταξιδιώτες θα εισέρχονται σε έναν ειδικά διακοσμημένο χώρο με festive διάθεση, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το signature welcome drink, που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τις ημέρες της καμπάνιας.

Η κορύφωση των εορταστικών ενεργειών θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 28 – 31 Μαΐου, όπου τα μέλη του Leonardo Advantage Club θα μπορούν να επωφεληθούν από επιπλέον έκπτωση 20% στις κρατήσεις τους μέσω των επίσημων ιστοσελίδων των ξενοδοχείων του ομίλου.

Η φιλοσοφία της επιβράβευσης: Leonardo Advantage Club

Η καμπάνια αποτελεί την ιδανική αφορμή για τη γνωριμία των επισκεπτών με το Leonardo Advantage Club , το δομημένο πρόγραμμα πιστότητας του ομίλου, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί ουσιαστικούς, συναισθηματικούς δεσμούς με τους φιλοξενούμενους , προσφέροντας αναγνώριση και προσωποποιημένη φροντίδα.

Τα μέλη του προγράμματος απολαμβάνουν σταθερά μια σειρά από premium προνόμια που αναβαθμίζουν κάθε τους διαμονή:

Άμεση έκπτωση 10% σε κάθε κράτηση δωματίου.

Δωρεάν αναβάθμιση δωματίου (Room Upgrade) και δυνατότητα για Late Check-out, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Εκπτώσεις έως και 15% σε επιλεγμένα outlets εστίασης, bars , καθώς και σε premium πακέτα αναβάθμισης σε All-Inclusive ξενοδοχεία του ομίλου.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες και ειδικά amenities καλωσορίσματος στο δωμάτιο, όπως κρασί και σοκολάτες.

Με τις νέες προσθήκες στο portfolio της Leonardo Mediterranean, όπως το NALU Latchi Leonardo Limited Edition στο Λατσί της Κύπρου και το MERAVIA Leonardo Limited Edition στη Χαλκιδική , η περίοδος των «Leonardo Days» προσφέρει την τέλεια συγκυρία στους λάτρεις των premium αποδράσεων να γίνουν μέλη μιας διεθνούς ταξιδιωτικής κοινότητας, επωφελούμενοι παράλληλα από τις ειδικές προσφορές που βρίσκονται σε ισχύ.

Όλα τα ξενοδοχεία της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean

Ελλάδα

Αθήνα

Ρόδος

Ναύπλιο

Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική

Κύπρος

Πάφος

Λατσί

Λεμεσός

Λάρνακα

Πρωταράς