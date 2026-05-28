Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Το Wallenbergare είναι ένα κλασικό σουηδικό πιάτο, κάτι ανάμεσα σε αφράτο μπιφτέκι και φίνο comfort food. Εδώ φτιάχνεται με μοσχαρίσιο κιμά από γάλακτος, λάχανο, κρέμα γάλακτος και τραγανή επικάλυψη από φρυγανιά, ενώ σερβίρεται με βουτυρένιο πουρέ, αρακά, μαρμελάδα lingonberry και καστανό βούτυρο.

Υλικά

Για τα Wallenbergare

500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος από γάλακτος

500 γρ. λάχανο, ψιλοκομμένο

15 γρ. αλάτι

1 πρέζα λευκό πιπέρι, πολύ καλά τριμμένο

400 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

1 κρόκος αυγού ελευθέρας βοσκής

300 γρ. φρυγανιά τριμμένη

2 κ.σ. φυτικό λάδι

50 γρ. βούτυρο

Για τον πουρέ πατάτας

1 κιλό πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε κομμάτια

200 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

100 γρ. ανάλατο βούτυρο

Για τη μαρμελάδα lingonberry

200 γρ. φρέσκα ή κατεψυγμένα lingonberries

75 γρ. ζάχαρη άχνη ή ψιλή κρυσταλλική

Για το σερβίρισμα

100 γρ. βούτυρο

400 γρ. αρακάς, βρασμένος

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 130°C, ή στους 120°C στον αέρα.

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τον κιμά, το ψιλοκομμένο λάχανο, το αλάτι και το λευκό πιπέρι. Ανακατεύουμε πολύ καλά, μέχρι να ενωθούν ομοιόμορφα τα υλικά. Για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολυμηχάνημα με παγωμένο κάδο, ώστε το μείγμα να μείνει δροσερό και αφράτο.

Στη συνέχεια, προσθέτουμε σταδιακά την κρέμα γάλακτος, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να απορροφηθεί πλήρως από το μείγμα. Ρίχνουμε και τον κρόκο αυγού και ανακατεύουμε ξανά.

Χωρίζουμε το μείγμα σε μερίδες των περίπου 160 γρ. και πλάθουμε στρογγυλά μπιφτέκια με τα χέρια μας.

Απλώνουμε τη φρυγανιά σε ένα μεγάλο πιάτο και περνάμε τα μπιφτέκια από όλες τις πλευρές, ώστε να καλυφθούν καλά.

Ζεσταίνουμε το λάδι και το βούτυρο σε ένα αντικολλητικό τηγάνι που μπαίνει και στον φούρνο. Τηγανίζουμε τα μπιφτέκια σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, μέχρι να πάρουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα και από τις δύο πλευρές. Έπειτα τα μεταφέρουμε σε πυρίμαχο σκεύος ή τα αφήνουμε στο τηγάνι, αν είναι κατάλληλο για φούρνο.

Τα ψήνουμε στον φούρνο για περίπου 10 με 15 λεπτά, μέχρι η εσωτερική θερμοκρασία τους να φτάσει τους 68°C.

Ο πουρές που κάνει τη διαφορά

Για τον πουρέ, βάζουμε τις πατάτες σε μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό και τις βράζουμε για 15 με 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Τις στραγγίζουμε, τις επιστρέφουμε στην κατσαρόλα και τις λιώνουμε καλά. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και το βούτυρο, ανακατεύοντας μέχρι να έχουμε έναν πλούσιο και βελούδινο πουρέ.

Η γλυκόξινη πινελιά

Για τη μαρμελάδα, βάζουμε τα lingonberries και τη ζάχαρη σε μικρή κατσαρόλα. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να σπάσουν τα φρούτα και να λιώσει η ζάχαρη.

Το καστανό βούτυρο

Βάζουμε το βούτυρο σε ένα μικρό τηγάνι και το ζεσταίνουμε απαλά, μέχρι να αφρίσει και να αρχίσει να παίρνει καστανό χρώμα. Μόλις αποκτήσει άρωμα ξηρού καρπού και καραμέλας, το αποσύρουμε από τη φωτιά.

Σερβίρουμε τα Wallenbergare με τον πουρέ πατάτας, τον αρακά, τη μαρμελάδα lingonberry και το καστανό βούτυρο από πάνω.

Καλή απόλαυση!