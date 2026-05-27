Το μπομπότι είναι ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, με αρνίσιο κιμά, μπαχαρικά, γλυκές νότες από chutney και αποξηραμένα φρούτα, αλλά και μια απαλή, χρυσαφένια κρούστα από γάλα, αυγά και ψίχουλα ψωμιού. Είναι ιδιαίτερο, χορταστικό και ιδανικό για τραπέζι που θέλει κάτι διαφορετικό.

Υλικά

Βούτυρο, για το άλειμμα του σκεύους

400 ml πλήρες γάλα

50 γρ. φρέσκια ψίχα λευκού ψωμιού, τριμμένη

4 μεγάλα αυγά ελευθέρας βοσκής, χτυπημένα

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κιλό αρνίσιο κιμά

2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

1 φύλλο δάφνης

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

2 κ.σ. πάστα κάρυ madras

250 ml ζωμό αρνιού

2 κ.σ. σάλτσα Worcestershire

2 κ.σ. mango chutney

50 γρ. σταφίδες

50 γρ. αποξηραμένα βερίκοκα, ψιλοκομμένα

1 κ.σ. μηλόξιδο

Εκτέλεση

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C ή στους 160°C στον αέρα και βουτύρωσε ένα βαθύ πυρίμαχο σκεύος.

Σε μια μεγάλη κανάτα ή μπολ, ανακάτεψε το γάλα, την ψίχα ψωμιού και τα αυγά. Χτύπησέ τα ελαφρά με ένα πιρούνι και άφησέ τα στην άκρη.

Ζέστανε το ελαιόλαδο σε μεγάλη, βαριά κατσαρόλα ή βαθύ τηγάνι. Σόταρε τον αρνίσιο κιμά σε δόσεις για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα. Βγάλε τον με τρυπητή κουτάλα και άφησέ τον σε ένα μπολ.

Στο ίδιο σκεύος πρόσθεσε τα κρεμμύδια και το φύλλο δάφνης. Σόταρέ τα για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να γίνουν χρυσαφένια.

Πρόσθεσε το σκόρδο και άφησέ το για 1 λεπτό. Έπειτα ρίξε την πάστα κάρυ και ανακάτεψε για άλλο 1 λεπτό, ώστε να βγάλει τα αρώματά της.

Ξαναβάλε τον κιμά στο σκεύος και ανακάτεψε καλά για να καλυφθεί με το κάρυ. Ρίξε τον ζωμό, άφησέ το να σιγοβράσει και μαγείρεψε για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά.

Κατέβασε το σκεύος από τη φωτιά και πρόσθεσε τη Worcestershire, το mango chutney, τις σταφίδες, τα αποξηραμένα βερίκοκα και το μηλόξιδο. Ανακάτεψε καλά.

Άπλωσε το μείγμα του κιμά στο βουτυρωμένο πυρίμαχο σκεύος και ίσιωσέ το με την πίσω πλευρά ενός κουταλιού.

Ρίξε από πάνω το μείγμα με το γάλα, τα αυγά και την ψίχα ψωμιού. Ψήσε για περίπου 35 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Η επιφάνεια πρέπει να έχει σταθεροποιηθεί, αλλά να παραμένει ελαφρώς τρεμουλιαστή στο κέντρο.

Άφησέ το να σταθεί για λίγα λεπτά πριν το σερβίρεις.

Καλή απόλαυση!