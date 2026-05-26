Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάζει το νέο music video για το τραγούδι «Επιπτώσεις», που κυκλοφορεί από Panik Records, επιλέγοντας μια κινηματογραφική αφήγηση με έντονο συμβολισμό και καλλιτεχνικές αναφορές.

Το βίντεο ξεδιπλώνει μια ιστορία γύρω από τη φθορά και την αφθαρσία, αντλώντας στοιχεία και εικόνες από διαφορετικές εποχές και αισθητικές αναφορές. Μέσα από αποτυπώσεις που παραπέμπουν, άλλοτε άμεσα και άλλοτε πιο υπαινικτικά, στην ιστορία της Τέχνης, ο θεατής μεταφέρεται από τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση έως την Ελλάδα των μεταπολεμικών χρόνων και το σήμερα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρει: «κι εδώ να παλεύω με τη σκέψη μου τόσο, που κάποιες στιγμές τα παρατάει…Παραδίδεται, πονάει, κόβεται και τελικά…ράβεται».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Εύη Καλογηροπούλου, μία δημιουργός που έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στον χώρο του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Παράλληλα, αυτή δεν είναι η πρώτη της συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς είχαν συναντηθεί και στην ταινία Ο Θρόνος Του Ξέρξη, η οποία διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Καννών.

Η ίδια σημειώνει: «εμπνεύστηκα από τη στενή φιλία μου με τον Γιώργο, περνώντας μαζί του πολλές ώρες με ατελείωτες συζητήσεις, συγκινήσεις και γέλια. Μας ενώνει αγάπη μας για τον Πειραιά, η αγάπη μας για την Τέχνη και το πώς συμφιλιωνόμαστε κάθε μέρα με τα τραύματα μας. Τον θαυμάζω για το μοναδικό ταλέντο του ως καλλιτέχνης. Για μένα είναι ο Γιώργος μου, η ταινία μας, οι Κάννες μαζί του και τον αγαπώ που με αγαπά και που είναι εκεί για μένα και εγώ για αυτόν. Τον αγαπώ που είναι αυτός που είναι, ο πιο γοητευτικός και σέξι Έλληνας καλλιτέχνης».

Το τραγούδι «Επιπτώσεις» φέρει την υπογραφή του Μιχάλης Κουινέλης στη μουσική και τους στίχους, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Κώστας Καλημέρης.