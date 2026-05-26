«Παιδιά SUN κι Εσένα»: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του NIVEA SUN συνεχίζεται για 2η χρονιά, επεκτείνοντας τη δράση του σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παιδιά SUN κι Εσένα» του NIVEA SUN επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, συνεχίζοντας την αποστολή του γύρω από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με την αντηλιακή προστασία και τη σημασία της πρόληψης, μετά τη θερμή ανταπόκριση που έλαβε από παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς κατά την πρώτη χρονιά υλοποίησής του.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία με το ART HUB Athens, αξιοποιεί τη βιωματική μάθηση, το παιχνίδι και τη δημιουργική έκφραση, προσφέροντας στα παιδιά μια διαδραστική εμπειρία εκπαίδευσης γύρω από την ασφαλή έκθεση στον ήλιο και την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας.

Το πρόγραμμα διευρύνει το αποτύπωμά του στην Αττική αλλά ταξιδεύει και σε ακριτικά νησιά, όπως η Κως και η Ψέριμος, με στόχο να προσφέρει πρόσβαση σε δράσεις πρόληψης και εκπαίδευσης σε ακόμη περισσότερα παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

Η φετινή παρουσία του προγράμματος στην Ψέριμο αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το σχολείο του νησιού επαναλειτουργεί φέτος μετά από 16 χρόνια. Σε έναν τόπο όπου η εκπαιδευτική ζωή ξεκινά ξανά, το «Παιδιά SUN κι Εσένα» φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή τη νέα αρχή, προσφέροντας στα παιδιά πρόσβαση σε δημιουργικές και βιωματικές δράσεις πρόληψης, φροντίδας και εκπαίδευσης.

Κατά την πρώτη χρονιά υλοποίησης, περισσότερα από 500 παιδιά συμμετείχαν στα βιωματικά workshops του προγράμματος, μέσα από δημιουργικές και εκπαιδευτικές δράσεις γύρω από τη σωστή αντηλιακή προστασία και την πρόληψη. Η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από σχολεία, εκπαιδευτικούς και γονείς ανέδειξε τη σημασία ενίσχυσης πρωτοβουλιών που προάγουν την ενημέρωση και την υιοθέτηση υπεύθυνων συνηθειών από μικρή ηλικία.

Μέσα από το «Παιδιά SUN κι Εσένα», το NIVEA SUN συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας την πρόσβαση παιδιών και σχολικών κοινοτήτων σε εκπαιδευτικά προγράμματα πρόληψης και ευαισθητοποίησης γύρω από την υγεία και τη φροντίδα της επιδερμίδας.