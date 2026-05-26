Παγωτά Κρι Κρι: Νέα λανσαρίσματα για το 2026 και νέα εικόνα για τη σειρά RODEO

Παγωτά Κρι Κρι: Νέα λανσαρίσματα για το 2026 και νέα εικόνα για τη σειρά RODEO

Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Η Κρι Κρι παρουσιάζει για το 2026 μία σειρά νέων, απολαυστικών και πρωτοποριακών προτάσεων στα κίτρινα ψυγεία, επενδύοντας δυναμικά στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και στη συνεχή ανανέωση των προϊόντων της.

Εμπλουτισμός της σειράς Master Rich

Ανάμεσα στα νέα λανσαρίσματα ξεχωρίζει το Master Rich Speculoos, ένα ξυλάκι εμπνευσμένο από τη δημοφιλή γεύση speculoos, με διπλή επικάλυψη και πλούσια υφή.

Επαναλανσάρισμα της σειράς RODEO

Παράλληλα, η σειρά RODEO επαναλανσάρεται με ανανεωμένο λογότυπο και σύγχρονη συσκευασία, αποκτώντας πιο δυναμική και νεανική εικόνα. Η σειρά εμπλουτίζεται και με νέα γεύση Toffee Banana, ενώ υποστηρίζεται από νέα τηλεοπτική καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Το καλοκαίρι είναι ωραίο, το καλοκαίρι είναι RODEO».

Το νέο σποτ ακολουθεί έναν πρωταγωνιστή που δεν αποχωρίζεται ποτέ το αγαπημένο του παγωτό, ζώντας αυθόρμητες στιγμές καλοκαιρινής ανεμελιάς. Με γρήγορο ρυθμό, έντονα χρώματα και αισθητική εμπνευσμένη από το social-first περιεχόμενο, η καμπάνια αποτυπώνει τη χαρά της στιγμής και την απόλυτη καλοκαιρινή ελευθερία, αναδεικνύοντας το RODEO ως τον απόλυτο σύμμαχο της πιο δροσερής και fun εποχής του χρόνου.

Ενίσχυση της σειράς Greek Frozen Yogurt

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο Greek Frozen Yogurt, το οποίο ενισχύεται με νέους κωδικούς που απαντούν στην τάση για δροσερά και ελαφριά επιδόρπια: το νέο ξυλάκι Lemon, καθώς και τα κυπελλάκια Peach και Strawberry με κομμάτια φρούτων.

Νέο παιδικό λανσάρισμα

Την ίδια στιγμή, η Κρι Κρι επενδύει περαιτέρω στην κατηγορία των παιδικών προϊόντων, με νέο ξυλάκι γρανίτα σε σχήμα καρπούζι και γεύσεις καρπούζι και πράσινο μήλο.

Σειρά οικογενειακών παγωτών Heartmade

Τέλος, η δημοφιλής γεύση Speculoos έρχεται και στην οικογενειακή σειρά παγωτών Heartmade της Κρι Κρι, σε συσκευασία 1,5 λίτρου.

Με αυτές τις νέες προτάσεις και τη συνεχή δέσμευση στην ποιότητα και την καινοτομία, η Κρι Κρι, η μοναδική ελληνική εταιρεία παγωτού**, επιβεβαιώνει τη θέση της ως ηγέτης στην εγχώρια αγορά παγωτού και συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές γευστικές εμπειρίες.

**με πανελλαδική διανομή