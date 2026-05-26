Με τους χώρους κατοικίας να μικραίνουν και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας να αυξάνονται, η φροντίδα των ρούχων αποτελεί πεδίο όπου η τεχνολογία καλείται να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις. Η LG προσεγγίζει το ζήτημα όχι αποκλειστικά μέσα από τις τεχνικές προδιαγραφές, αλλά μέσα από τις εμπειρίες έξι γυναικών με διαφορετικά σπίτια, ρυθμούς και προτεραιότητες.

Με αφορμή το LG WashTower, το all-in-one πλυντήριο-στεγνωτήριο που συνδυάζει πλυντήριο 12kg και στεγνωτήριο 10kg με τεχνολογία αντλίας θερμότητας σε μία ενιαία, κάθετη συσκευή, η εταιρεία παρουσιάζει μια καμπάνια που τοποθετεί το προϊόν στο επίκεντρο της οικιακής ρουτίνας. Έξι προσωπικότητες σχεδιάστριες, interior designers, προπονήτριες και parent coach μοιράζονται τη δική τους σχέση με το πλυντήριο, αναδεικνύοντας έξι διαφορετικές αξίες που το WashTower φέρνει στο σπίτι.

Έξι ιστορίες, ένα προϊόν

Η Χριστίνα Κοντοβά, σχεδιάστρια και μητέρα ενός παιδιού, στέκεται στη διάσταση της φροντίδας. Όταν στο καλάθι συναντιούνται παιδικά ρούχα, ευαίσθητα υφάσματα και αγαπημένα κομμάτια που θέλουμε να κρατήσουμε για χρόνια, η τεχνολογία AI Direct Drive™ του WashTower αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο και το βάρος του φορτίου, προσαρμόζει τον κύκλο και μειώνει τη φθορά[1], επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής των υφασμάτων.

Για την Κλέλια Πανταζή, προπονήτρια και μητέρα τριών νηπίων, η ευκολία και η οργάνωση μετράνε διπλά σε ένα σπίτι όπου τα ρούχα δεν τελειώνουν ποτέ. Η αρχιτεκτονική του WashTower, με τις δύο συσκευές σε ένα αδιάσπαστο σώμα και τον κεντρικό πίνακα ελέγχου κάνει τη διπλή διαδικασία πλύσης και στεγνώματος να μοιάζει πιο απλή.

Η Εύη Σταθάτου, parent coach και μητέρα τριών μεγάλων αγοριών, εστιάζει στην ταχύτητα και την απόδοση. Όταν τα φορτία είναι μεγάλα και ο χρόνος δεν σταματάει , η τεχνολογία TurboWash 360™ ολοκληρώνει την πλήρη πλύση σε μόλις 39 λεπτά, ενώ η χωρητικότητα των 12kg ανταποκρίνεται με άνεση στις ανάγκες μιας πενταμελούς οικογένειας.

Η interior designer Χριστιάννα Μοίρα φέρνει στο επίκεντρο το στυλ και τον χώρο. Σε διαμερίσματα όπου κάθε τετραγωνικό έχει αξία, η κάθετη δομή του WashTower καταλαμβάνει το μισό δάπεδο σε σχέση με δύο ξεχωριστές συσκευές, αφήνοντας ελευθερία στον χώρο πλυντηρίου, εκεί όπου το design του σπιτιού δεν περιορίζεται, αλλά συνεχίζεται.

Από τη δική της οπτική, η interior designer Ντένα Τσαλάγκα εκπροσωπεί το τρίπτυχο αισθητική, τεχνολογία, πρακτικότητα , έναν συνδυασμό που σπάνια συναντά κανείς ολοκληρωμένο σε λευκές οικιακές συσκευές. Το WashTower επιλέγεται όχι μόνο για ό,τι κάνει, αλλά και για το πώς δείχνει μια συσκευή που εντάσσεται διακριτικά στο σύγχρονο interior, χωρίς να θυσιάζει την επίδοσή της.

Την καμπάνια κλείνει η γυμνάστρια Στέλλα Αλεξανδρίδου, μητέρα δύο μικρών παιδιών, η οποία δίνει έμφαση στην σημασία της απλότητας. Στις πιο πιεσμένες μέρες, ο αυτόματος καθαρισμός των φίλτρων μειώνει τη συντήρηση στο ελάχιστο[2], ενώ η τεχνολογία αντλίας θερμότητας επιτρέπει στο στεγνωτήριο να λειτουργεί αξιόπιστα σε εσωτερικό χώρο, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες , και η ροή της ημέρας δεν διακόπτεται.

Πέρα από την αφηγηματική διάσταση της καμπάνιας, το WashTower τεκμηριώνει την πρότασή του μέσα από συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά: ενεργειακή κλάση A στο πλυντήριο, 10ετή εγγύηση στο μοτέρ Inverter Direct Drive[3], τεχνολογία αντλίας θερμότητας για ήπιο και αποδοτικό στέγνωμα, καθώς και κάθετο σχεδιασμό που αξιοποιεί στο μέγιστο τον διαθέσιμο χώρο. Έξι διαφορετικά προφίλ χρηστών καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: το WashTower αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση φροντίδας ρούχων για το σύγχρονο νοικοκυριό, ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά ή τις απαιτήσεις της κάθε ημέρας.

[1] Η δοκιμή έγινε από την Intertek τον Μάιο του 2022. Πρόγραμμα Βαμβακερά με φορτίο 2 kg σε σύγκριση με τον Συμβατικό κύκλο βαμβακερών LG. (F13EJN) Δοκιμή μέσης φθοράς υφασμάτων τοποθετώντας δείγματα 5 οπών και συγκρίνοντας με AI Class 1 έναντι AI Class 3 στο πρόγραμμα Βαμβακερά.

Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα ρούχα και το περιβάλλον.

[2] Η καθαριότητα του συμπυκνωτή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας.

Η συχνότητα λειτουργίας του “συμπυκνωτή αυτόματου καθαρισμού” μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος και την αρχική ποσότητα υγρασίας της μπουγάδας.