Αν αγαπάς τις πατάτες που πραγματικά σε “αγκαλιάζουν”, αυτή η ιρλανδική εκδοχή είναι από τις πιο δυνατές. Το colcannon δεν είναι απλώς πουρές. Έχει υφή, ένταση από το βούτυρο και μια πιο γήινη γεύση χάρη στο λάχανο. Δεν είναι diet friendly, αλλά είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αυθεντικό.

Υλικά

1–1,25 κιλό πατάτες (ιδανικά ίδιου μεγέθους), καλά πλυμένες

200 γρ. λαχανίδα (kale), καθαρισμένη και κομμένη

250 ml πλήρες γάλα

150 γρ. βούτυρο, σε κύβους

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Βάζεις τις πατάτες ολόκληρες σε μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο κρύο νερό και τις φέρνεις σε βρασμό. Χαμηλώνεις ελαφρώς τη φωτιά και τις αφήνεις να σιγοβράσουν μέχρι να μαλακώσουν. Ανάλογα το μέγεθος, αυτό μπορεί να πάρει από 40 λεπτά έως και 1 ώρα.

Στο μεταξύ, βράζεις τη λαχανίδα σε λίγο αλατισμένο νερό για περίπου 5 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Τη στραγγίζεις καλά και, όταν μπορείς να τη χειριστείς, πιέζεις για να φύγουν τα υγρά. Την αφήνεις στην άκρη, σκεπασμένη.

Όταν οι πατάτες είναι έτοιμες, τις βγάζεις προσεκτικά από την κατσαρόλα και τις αφήνεις για λίγο να “στεγνώσουν” μέσα στο ζεστό σκεύος. Αυτό το βήμα κάνει διαφορά, γιατί αποφεύγεις έναν νερουλό πουρέ.

Ζεσταίνεις το γάλα και λιώνεις τις πατάτες με πιρούνι ή εργαλείο πουρέ. Αν θέλεις πιο rustic αποτέλεσμα, κράτα και τις φλούδες. Προσθέτεις το γάλα και ανακατεύεις μέχρι να πάρεις την υφή που θέλεις. Μην χρησιμοποιήσεις μπλέντερ, θα χαλάσει τελείως τη δομή.

Ρίχνεις μέσα τη λαχανίδα, αλατοπιπερώνεις και ανακατεύεις καλά.

Το βούτυρο που κάνει όλη τη διαφορά

Σε ένα κατσαρολάκι λιώνεις το βούτυρο σε χαμηλή φωτιά. Στη συνέχεια ανεβάζεις ελαφρώς τη θερμοκρασία και το αφήνεις να πάρει χρώμα, ανακινώντας το σκεύος. Σε περίπου 7 λεπτά θα γίνει βαθιά χρυσαφένιο με μικρά σκούρα στίγματα.

Αποσύρεις από τη φωτιά και ρίχνεις μέσα τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Θα ακούσεις έντονο τσιτσίρισμα, αυτό θέλεις.

Κρατάς λίγο από το βούτυρο στην άκρη και το υπόλοιπο το ανακατεύεις μέσα στον πουρέ.

Σερβίρισμα

Μεταφέρεις το colcannon σε ζεστό σκεύος, κάνεις ελαφριές “γραμμές” στην επιφάνεια και περιχύνεις με το υπόλοιπο καστανισμένο βούτυρο.

Τρώγεται ζεστό, ιδανικά κατευθείαν από το σκεύος, χωρίς πολλές τυπικότητες.

Καλή απόλαυση!