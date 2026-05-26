Τραϊάνα Ανανία: “Εγώ αγάπη μου βλέπω οράματα και θα ασχολούμαι με αυτά που γράφουν στα social;”

Τραϊάνα Ανανία: “Εγώ αγάπη μου βλέπω οράματα και θα ασχολούμαι με αυτά που γράφουν στα social;”

Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Για τον τρόπο που διαχειρίζεται την αρνητική κριτική και τα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα social media μίλησε η Τραϊάνα Ανανία, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιλέγει να επηρεάζεται από όσα γράφονται για εκείνη.

Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή Happy Day, σήμερα το πρωί, αναφερόμενη τόσο στη σχέση της με τον διαλογισμό όσο και στη στάση ζωής που ακολουθεί απέναντι στην αρνητικότητα.

Η Τραϊάνα Ανανία στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που θεωρεί ότι έχει η ψυχική κατάσταση στην υγεία ενός ανθρώπου, περιγράφοντας τη δική της οπτική για τη σύνδεση ψυχής και σώματος.

Όπως ανέφερε: «Όταν η ψυχή ζορίζεται, το σώμα νοσεί. Αυτό είναι και η ασθένεια. Δεν έχει σθένος δηλαδή. Όταν εκτίθεσαι σε περιβάλλοντα που δεν ταιριάζουν με τις αξίες σου τις ηθικές, και τον προορισμό της ψυχής σου, το σώμα νοσεί».

«Βλέπω οράματα»

Αναφερόμενη στα αρνητικά σχόλια και στην κριτική που μπορεί να προκύπτει μέσα από τα social media, η τραγουδίστρια έδειξε πως επιλέγει να μην δίνει χώρο σε αυτά στην καθημερινότητά της. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Εγώ αγάπη μου βλέπω οράματα και θα ασχολούμαι με αυτά που γράφουν στα social;».

Παράλληλα, μίλησε και για τον ρόλο που έχει ο διαλογισμός στη ζωή της, εξηγώντας ότι αποτέλεσε για εκείνη μια πρακτική με ουσιαστική επίδραση. Όπως είπε: «Ο διαλογισμός με έχει βοηθήσει πάρα πολύ».