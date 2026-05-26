Το ΝΟΥΝΟΥ λανσάρει το ΝΟΥΝΟΥ Protein Cheese και αλλάζει τα δεδομένα στο κίτρινο τυρί!

Το ΝΟΥΝΟΥ παρουσιάζει το νέο ΝΟΥΝΟΥ Protein Cheese και αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία του κίτρινου τυριού. Αξιοποιώντας τη σύγχρονη καταναλωτική τάση για πρωτεΐνη, το ΝΟΥΝΟΥ φέρνει μια καινοτόμο πρόταση, που συνδυάζει πλούσια διατροφική αξία και γεύση.

Το ΝΟΥΝΟΥ Protein Cheese ξεχωρίζει για την υψηλή περιεκτικότητά του σε φυσική πρωτεΐνη, διατηρώντας τη μοναδική γεύση ΝΟΥΝΟΥ. Κάθε φέτα παρασκευάζεται από 1,5 ποτήρι φρέσκο αγελαδινό γάλα χαμηλών λιπαρών, προσφέροντας από τη φύση του συνολικά 57gr πρωτεΐνης ανά συσκευασία (180gr), με μόλις 10% λιπαρά. Έτσι, συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής και οστικής μάζας, της ενέργειας μέσα στην ημέρα, αλλά και στην αίσθηση κορεσμού, καλύπτοντας τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες για ισορροπημένη και ποιοτική διατροφή.

Tώρα τα μεΓάλα τοστάκια γίνονται και Protein, μια ιδανική επιλογή για το πρωινό και το σνακ κάθε ηλικίας, προσφέροντας καθημερινά δύναμη, θρεπτικότητα και ενέργεια σε κάθε στιγμή της ημέρας.

Το λανσάρισμα υποστηρίζεται από ένα δυνατό πλάνο 360° επικοινωνίας, με έντονη τηλεοπτική και digital παρουσία, συνεργασίες με influencers, προωθητικές ενέργειες στο σημείο πώλησης, γευστικές δοκιμές και ολοκληρωμένο PR πλάνο.

Η FrieslandCampina Hellas – ΝΟΥΝΟΥ εισήλθε στην αγορά του κίτρινου τυριού το 2007 με το ΝΟΥΝΟΥ, αναπτύσσοντας δυναμικά την κατηγορία των επώνυμων κίτρινων τυριών, καθιερώνοντας τη μάρκα ΝΟΥΝΟΥ στη Νο1 θέση. Το 2026 το ΝΟΥΝΟΥ καινοτομεί για άλλη μία φορά με το λανσάρισμα του νέου ΝΟΥΝΟΥ Protein Cheese, που ήρθε για να δώσει ιδιαίτερη διατροφική αξία στο κίτρινο τυρί, πάντα μαζί με την αγαπημένη γεύση και μοναδική ποιότητα ΝΟΥΝΟΥ!

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.