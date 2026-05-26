Μια πολύ προσωπική και συγκινητική στιγμή μοιράστηκε η Δήμητρα Παπαδοπούλου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως κατάφερε να κλείσει έναν κύκλο που είχε μείνει ανοιχτός για χρόνια. Η αγαπημένη ηθοποιός και δημιουργός πήρε το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία, ολοκληρώνοντας σπουδές που είχε αφήσει στη μέση στο παρελθόν. Με φωτογραφίες από την ορκομωσία της και μια λιτή αλλά φορτισμένη συναισθηματικά λεζάντα, έγραψε: «Μπαμπά πήρα πτυχίο», εκφράζοντας τη χαρά αλλά και τη βαθύτερη σημασία που είχε αυτή η στιγμή για την ίδια.

Ένα απωθημένο που έγινε πραγματικότητα

Η ίδια είχε μιλήσει και παλαιότερα δημόσια για το γεγονός ότι δεν είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της, παραδεχόμενη πως ήταν κάτι που τη στενοχωρούσε. Όπως είχε αναφέρει, αποτελούσε και έναν από τους μεγαλύτερους καημούς του πατέρα της, γεγονός που έκανε αυτή την προσωπική νίκη ακόμη πιο συγκινητική.

Η απόφασή της να επιστρέψει και να ολοκληρώσει αυτό που είχε αφήσει πίσω δείχνει πως κάποια σχέδια δεν έχουν ημερομηνία λήξης και πως οι προσωπικοί στόχοι μπορούν να βρίσκουν τον χρόνο τους, ακόμη κι όταν μοιάζουν να έχουν μείνει για χρόνια στο περιθώριο.

Οι εικόνες από την ορκομωσία της γέμισαν με ευχές και μηνύματα αγάπης, με πολλούς να σχολιάζουν ότι η στιγμή αυτή λειτούργησε και ως υπενθύμιση ότι ποτέ δεν είναι αργά να επιστρέψεις σε κάτι που κάποτε ήθελες πολύ.